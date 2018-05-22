مدرسة الرازي الشاملة اكسال تستقبل بعرضا سينمائيا في موضوع السياقة الحذرة

تناول العرض عدة مواضيع تثقيفية كالسياقة الامنة

نظمت ادارة مدرسة الرازي الشاملة اكسال لطلاب طبقة العواشر في المدرسة فعالية سينامائية حيث تم عرض فيلم سينمائي باشراف סינמה דרייב وذلك في دار المسرح.

تناول العرض عدة مواضيع تثقيفية كالسياقة الامنة، السرعة المفرطة كمسبب رئيسي لحوادث الطرق .تأثير الكحول على السياقة الامنة ، وأهمية ربط حزام الامان كما أجريت مسابقة بين الطلاب والطالبات في موضوع الحذر على الطرق.في نهاية العرض عبر الطلاب عن الفائدة القصوى التي جنوها من العرض والتي ستعود عليهم بالفائدة مستقبلا .

اشرف على هذة الفعالية مركزة الفعاليات الاجتماعية المعلمة ازدهار حبشي ومركزة طبقة العواشر بالمدرسة سيماء دراوشة. وفي حديث مع المعلمة ازدهار حبشي لخصت الفعالية التي استمرت ساعتين بأنها فعالية ممتازة جدا اذ تفاعل الطلاب معها بشكل رائع مما يعزز دور التثقيف اللامنهجيي في جميع المجالات بهدف تخريج طلاب مع افاق واسعه تعينهم في اختيار طرق الصواب في ال حياة العملية والشخصية.

إقرا ايضا في هذا السياق: