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اسرائيل تستدعي سفراء اسبانيا وسلوفينيا وبلجيكا
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اسرائيل تستدعي سفراء اسبانيا وسلوفينيا وبلجيكا لتصويتها لإرسال بعثة تحقيق الى غزة

استدعت اسرائيل سفراء اسبانيا وسلوفينيا وبلجيكا بعدما صوتت في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الجمعة على ارسال بعثة دولية للتحقيق في قتل الجيش الاسرائيلي 118 فلسطينيا منذ نهاية اذار/مارس.

سارعت الخارجية الاسرائيلية يومها الى الرد رافضة القرار ومنددة به

استدعت اسرائيل سفراء اسبانيا وسلوفينيا وبلجيكا بعدما صوتت في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الجمعة على ارسال بعثة دولية للتحقيق في قتل الجيش الاسرائيلي 118 فلسطينيا منذ نهاية اذار/مارس.

وقالت الخارجية الاسرائيلية في بيان، ان مساعدة مدير دائرة غرب اوروبا التقت الاثنين سفيري اسبانيا وسلوفينيا على ان تلتقي سفير بلجيكا الثلاثاء.وتبنى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الجمعة الماضي قرارا يدعو الى "الاسراع في ارسال بعثة دولية مستقلة" للتحقيق في الاحداث الدامية في غزة.ونص القرار على وجوب ان يحقق الفريق "في انتهاكات وسوء معاملة مفترضة (...) في اطار الهجمات العسكرية التي شنت خلال تظاهرات كبيرة للمدنيين بدأت في 30 اذار/مارس 2018" على ان يشمل ذلك "ما يمكن ان يرقى الى جرائم حرب".

وسارعت الخارجية الاسرائيلية يومها الى الرد رافضة القرار ومنددة به.وقتل الجيش الاسرائيلي 118 فلسطينيا على الاقل منذ نهاية اذار/مارس في قطاع غزة.وقتل 62 من هؤلاء في يوم واحد (14 ايار/مايو) خلال تظاهرات رفضا لافتتاح السفارة الاميركية في القدس.

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كلمات دلالية
اسرائيل اسبانيا سلوفينيا بلجيكاغزة
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