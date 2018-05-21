النائب الطيبي: زرتُ الرئيس محمود عباس في المستشفى وهو بحالة جيدة وناقشنا قضايا سياسية مختلفة

قال النائب احمد الطيبي مساء الاثنين، خرجت الان من زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المستشفى الاستشاري في رام الله. يعاني من التهاب رئوي ويتعالج بالمضادات الحيوية.واضاف الطيبي، وهو طبيب:الرئيس عباس يعاني من التهاب رئوي ويتعالج بالمضادات الحيوية وحالته جيدة والتحسن مستمر . واضاف الطيبي: لقد تمشينا معًا في ممرات المستشفى وتحدثنا في مواضيع سياسية عدة. وانهى الطيبي بالقول: اعتقد ان الرئيس عباس سيبقى في المشفى لايام عدة اخرى .

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