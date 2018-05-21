النجم الفرنسي جريزمان يصفع برشلونة ويقرر الاستمرار مع ناديه أتلتيكو مدريد

أبلغ اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان زملاءه في نادي أتلتيكو مدريد بأنه باقٍ معهم ، وذلك قبل صافرات الاستهجان التي أطلقت نحوه من جانب الجمهور لدى دخوله الملعب في المباراة أمام إيبار

كشفت وكالة الصحافة الإسبانية عن قرار اتخذه المهاجم أنطوان جريزمان بالبقاء مع أتلتيكو مدريد خلال ما تبقى من عقده الحالي ، رغم العروض القوية التي تلقاها من برشلونة .

وأبلغ اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان زملاءه في نادي أتلتيكو مدريد بأنه باقٍ معهم ، وذلك قبل صافرات الاستهجان التي أطلقت نحوه من جانب الجمهور لدى دخوله الملعب في المباراة أمام إيبار.وأفادت هذه المصادر أن جهود نادي أتلتيكو مدريد واللاعبين والجهاز الفني نجحت بإقناع جريزمان بالبقاء مع فريق العاصمة الإسبانية خلال الموسم المقبل ، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من صفوف نادي برشلونة.

وأكدت وكالة الصحافة الإسبانية أنها حصلت على تأكيدات رسمية من مسؤولي أتلتيكو مدريد حول بقاء جريزمان خلال الموسم القادم ، رغم ما يذاع عن دفع برشلونة لقيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 100 مليون يورو.وتعرض اللاعب الفرنسي لوابل من صافرات الاستهجان جمهور أتلتيكو ، مقابل تصفيق له من جماهير أخرى بعد مشاركته في الدقيقة الثامنة والخمسين بدلاً من كوكي ، فيما بكى جريزمان بسبب هذا الاستقبال.

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