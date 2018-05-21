المستشار القضائي للحكومة يأمر بفتح تحقيق ضد النائب ايمن عودة للاشتباه بشتمه شرطيًا

أمر المستشار القضائي للحكومة ماندلبليت، مساء الاثنين، بالنظر في شكوى الوزير جلعاد أردان ضد عضو الكنيست أيمن عودة ، وفحص ما إذا كان يجب فتح تحقيق جنائي ضده للاشتباه به في إهانة موظف حكومي بعد شتمه شرطيًا قبل عدة أيام.

علما ان النائب عودة حاول زيارة مدير مؤسسة مساواة جعفر فرح في المستشفى الا ان افراد الشرطة منعوه من ذلك وهددوا باعتقاله بحسب الفيديو الذي انتشر.من جانبه رد النائب عودة بغضب شديد على الشرطي الذي هدد باعتقاله.

وجاء في بيان للشرطة:" ان افراد شرطة محطة حيفا كان تواجدوا في المستشفى كجزء من حراسة احد المعتقلين المشتبه في ارتكاب مخالفات الاخلال بالنظام العالم خلال مظاهرة في حيفا.وخلال عمل افراد الشرطة حاولت عدة افراد الوصول الى المعتقل بطريقة غير قانونية على الرغم من تعليمات الشرطة بمغادرة المستشفى.نأسف لان منتخب جمهور الذي يعمل كعضو كنيست رفضل للامتثال لتعليمات الشرطة وقام بشتم افراد الشرطة، وعليه تم تقديم شكوى رسمية ضده".