طلاب مدرسة محمود درويش الاعدادية في مجد الكروم يحصدون المرتبة الثانية

اكتسب المشاركون والمرافقون المعرفة والادوات العملية لبناء غرفة الهروب

اختتامًا لدورة غرف الهروب التي اقيمت في مدرسة محمود درويش الاعدادية في محجد الكروم، بالاشتراك مع مركز مونا للعلوم والتكنولوجيا برفقة المعلمة سهى يزبكي، جرت المسابقة القطرية لمشروع غرفة الهروب باشراك 25 مدرسة من الوسطين في مدينة تل ابيب والتي شهدت تفاعلا ايجابيا واجواء تنافسية بين المتسابقين. ومع اعلان النتائج حاز الطلاب على المرتبة الثانية ضمن مجموعة تحليل الالغاز.

والتي في اطارها اكتسب المشاركون والمرافقون المعرفة والادوات العملية لبناء غرفة الهروب، امتازوا بالعمل الوظيفي للطاقم، التاقلم مع التحديات والاصرار على التميز. وقالت المدرسة:" لا ننسى شكرنا الجزيل للمرشدة الهام حمدان على المرافقة والارشاد ولادارة المدرسة على الدعم الدائم لما فيه مصلحة لطلابنا".

صور: اعدادية درويش مجد الكروم تتألق بمسابقة قطرية

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