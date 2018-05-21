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غرامات مالية باهظة لمخالفات البناء غير المرخص

صادقت لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست، اليوم الاثنين، على غرامات مالية إدارية تصل إلى 600 ألف شيكل على مخالفات تتعلق بالبناء غير المرخّص، والاستخدام غير القانوني للأراضي/الأبنية أو مخالفة أوامر هدم.

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مشاهدة مسلسل نسر الصعيد الحلقة 5
مشاهدة مسلسل نسر الصعيد الحلقة 5 رمضان 2018

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