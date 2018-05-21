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انقاذ ستة بيوت في الطيبة من الهدم
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المثلث الجنوبي

انقاذ ستة بيوت في الطيبة من الهدم

رفضت محكمة الصلح في نتانيا اليوم الاثنين طلب نيابة دولة اسرائيل السماح لها بهدم ستة بيوت في الحي الغربي لمدينة الطيبة

جاءنا من مكتب المحامي قيس ناصر:

يأتي قرار المحكمة هذا الاسبوع بعد ان الزمت المحكمة سابقا الدولة بتقديم المستندات اللازمة التي تثبت فحص الإمكانيات لتنظيم الحي وترخيص البيوت 

نيابة الدولة في ردها هذا الاسبوع على أمر المحكمة لم تقدم مثل هذه المستندات وعليه طالب المحامي قيس ناصر برفض طلب الدولة السماح لها بتنفيذ اوامر الهدم

أفادنا مكتب المحامي قيس ناصر أنّه "رفضت محكمة الصلح في نتانيا اليوم الاثنين طلب نيابة دولة اسرائيل السماح لها بهدم ستة بيوت في الحي الغربي لمدينة الطيبة وابطال تجميد هدم هذه البيوت، وذلك بعد ان اقنع اصحاب البيوت المحكمة بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر ان الدولة لم تثبت للمحكمة ان لجان التخطيط قد رفضت الخارطة التي قدمت من اجل ترخيص الحي، وان الامكانيات التخطيطية لتنظيم وترخيص الحي لم تستنفد بعد".

وجاءنا من مكتب المحامي ناصر أيضًا أنّه:"يأتي قرار المحكمة هذا الاسبوع بعد ان الزمت المحكمة سابقا الدولة بتقديم المستندات اللازمة التي تثبت فحص الإمكانيات لتنظيم الحي وترخيص البيوت، الا ان نيابة الدولة في ردها هذا الاسبوع على أمر المحكمة لم تقدم مثل هذه المستندات وعليه طالب المحامي قيس ناصر برفض طلب الدولة السماح لها بتنفيذ اوامر الهدم. كما وضّح المحامي قيس ناصر للمحكمة انه الاجتماع الذي عقد قبل عدة اشهر بين رئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع منصور ونائب المستشار القضائي للحكومة لم يخرج بقرار لهدم البيوت، بل تم الاتفاق على استنفاد الإجراءات التخطيطية.

وقد قدم المحامي قيس ناصر للمحكمة كتابا من المحامي شعاع منصور رئيس بلدية الطيبة الذي اشترك في الاجتماع مع نائب المستشار القضائي والذي أوضح ان الاجتماع أفضى الى استنفاد الإمكانيات التخطيطية ولَم يتم الحديث أبدا عن هدم البيوت.
وفعلا في قرارها اليوم الاثنين قضت المحكمة ان الدولة لم تثبت لها ان هناك قرارا نهائيا يرفض الخارطة التي قدمتها بلدية الطيبة من اجل ترخيص البيوت او انه تم استنفاد كل الامكانيات التخطيطية وان هناك قرارا نهائيا من قبل نيابة الدولة بتنفيذ اوامر الهدم. 
هذا وعبر اصحاب البيوت عن ارتياحهم للقرار شاكرين المحامي قيس ناصر على اخلاصه في الدفاع عن بيوتهم وحقوقهم"، بحسب ما وردنا.

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كلمات دلالية
الطيبة الهدم محكمة قيس ناصر
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