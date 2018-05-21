ماحش تصل بيت جعفر فرح في حيفا ومحققان يتواجدان معه منذ نحو ساعتين على انفراد

جعفر فرح مع نجليه بيسان ومجد
علمنا من مصدر موثوق ومقرّب من فرح أنّ العائلة فوجئت، عصر اليوم، بشرطيين من ماحاش وصلا الى البيت وطرقا الباب ودخلا المنزل، وطلبا الجلوس مع جعفر فرح على انفراد
علم موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ محققين من وحدة التحقيق مع رجال الشرطة "ماحش" قد وصلا إلى منزل جعفر فرح، رئيس مركز مساواة، وطلبا الحديث معه على انفراد، دون أي اخطار سابق.
فرح يتوسط زوجته وابنه
وعلمنا من مصدر موثوق ومقرّب من فرح أنّ العائلة فوجئت، عصر اليوم، بشرطيين من ماحاش وصلا الى البيت وطرقا الباب ودخلا المنزل، وطلبا الجلوس مع جعفر فرح على انفراد. ومنذ وصولهما للمنزل وحتى الساعة، يستمر "الحديث" بجلسة مغلقة مع فرح منذ نحو ساعتين.
يشار إلى أنّ جعفر فرح كان قد اعتقل خلال أحداث مظاهرة حيفا ، مساء الجمعة، إلى جانب 20 متظاهرًا آخرين. وقد أطلق سراح جميع المعتقلين بشكل نهائي صباح اليوم الاثنين بأمر من المحكمة، رغم طلب الشرطة تمديد اعتقال 7 منهم.
وكان فرح قد أصيب بكسر برجله خلال التحقيقات معه بعد الاعتداء عليه من قبل أحد أفراد الشرطة، بحسب ما أكّده نجله. إلا أنّ جهات في الشرطة نفت الأمر. وعليه أوكلت مهمة فحص أحداث حيفا إلى وحدة "ماحش".
جعفر فرح لحظة اعتقاله
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