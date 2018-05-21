جمعية الأقصى تستهل مشاريع رمضان الخيرية بموائد بر الوالدين في ساحات الأقصى

صور من موائد بر الوالدين في ساحات الأقصى

مدير جمعية الاقصى الاستاذ غازي عيسى يحث الاهل في الداخل الفلسطيني على تكثيف شد الرحال إلى الأقصى، كما يتوجه للمتبرعين لتقديم الصدقات لإعمار المسجد الاقصى المبارك

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية، جاء فيه:"باشرت جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية مشاريع رمضان الخيرية لهذا العام في مدينة القدس بتنظيم أولى موائد بر الوالدين التي جمعت من حولها مئات الصائمين والمعتكفين من كافة البلاد والمناطق في ساحات المسجد الاقصى المبارك.كما في كل عام تقوم في هذا الموسم ومع إطلالة شهر الصيام حيث اطلقت حزمة كبيرة من المشاريع الرمضانية في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك التي تضم افطارات جماعية وسقيا للمصلين، إضافة إلى وجبات السحور في العشر الأواخر وبالذات في ليلة القدر. وكذلك توزيع الطرود الغذائية على العائلات المحتاجة من احياء مدينة القدس والبلدة القديمة، إلى جانب المشروع السنوي فرحة يتيم وكسوة عيد الذي يحتفي بمئات الأيتام من مدينة القدس وعائلاتهم في أجواء من المرح والسرور، وذلك الي جانب مشروع قوافل الأقصى لشد الرحال السنوي".

وزاد البيان:"مدير جمعية الاقصى الاستاذ غازي عيسى يحث الاهل في الداخل الفلسطيني على تكثيف شد الرحال إلى الأقصى، كما يتوجه للمتبرعين لتقديم الصدقات لإعمار المسجد الاقصى المبارك والمساهمة في تمكين المقدسيين اقتصادياً واجتماعياً. وتابع:"هذا العام نريد من بلداتنا في الداخل أن يكون لها نصيب في موائد لتفطير الصائمين في ساحات المسجد الاقصى المبارك". وأضاف:"هذا بالإضافة إلى باقي مشاريعنا خاصة في مدينة القدس، وينبغي علينا أن نجتهد هذا العام لتستمر مشاريعنا وتكون أقوى مما مضى، خاصة في ظل التحديات التي يعاني منها المسجد الاقصى المبارك ومدينة القدس. فقدموا لأنفسكم ما ينفعكم عند الله وتثبيتاً لأهلنا في القدس ونصرة للمسجد الأقصى المبارك"، إلى هنا البيان.

صور: جمعية الأقصى تقيم موائد بر الوالدين في ساحات الأقصى

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