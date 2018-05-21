للسنة الرابعة: بنك هبوعليم يوزع منحًا لطلاب وطالبات أكاديمية القاسمي

شكرت إدارة كلية القاسمي ادارة بنك هبوعليم على عطائهم ومنحهم المساعدة لطلاب وطالبات الأكاديمية

نظمت كلية القاسمي احتفال لتوزيع المنح الدراسية لطلاب الكلية، مقدمة من بنك هبوعليم. وقد حضر الاحتفال من البنك السادة يرون كيسر مدير لواء الشارون، نبيل توتري مدير فعاليات البنك في المجتمع العربي، مدراء فروع بنك هبوعليم في منطقة المثلث، ومن كلية القاسمي الدكتور نزيه ناطور عميد شؤون الطلبة والدكنور عبدالله طربيه.

هذا، وشكرت إدارة كلية القاسمي ادارة بنك هبوعليم على عطائهم ومنحهم المساعدة لطلاب وطالبات الأكاديمية، وهنئوا الطلاب الحاصلين على هذه المنحة. يذكر أن بنك هبوعليم يقوم بتوزيع المنح للسنة الرابعة على التوالي، وهذا الاحتفال والبرنامج جزء من برامج عديدة يقوم بها البنك للمجتمع العربي وخاصة للاكاديميين الذي يرى بالاستثمار بهم أهمية كبيرة. ع.ع.

صور: بنك هبوعليم يوزع منحًا لطلاب القاسمي

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