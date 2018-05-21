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Deadpool 2 يتصدّر إيرادات السينما
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Deadpool 2 يتصدّر إيرادات السينما

تصدّر فيلم المغامرات والخيال العلمي Deadpool - ديدبول بجزئه الثاني إيرادات السينما في الولايات المتحدة الأمريكية

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حقق ال فيلم ، الذي يقوم ببطولته كل من رايان رينولدز، جوش برولين ومورينا باكارين، إيرادات بلغت 125 مليون دولار أمريكي

تصدّر  فيلم المغامرات والخيال العلمي Deadpool - ديدبول بجزئه الثاني إيرادات السينما في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي. وحقق الفيلم، الذي يقوم ببطولته كل من رايان رينولدز، جوش برولين ومورينا باكارين، إيرادات بلغت 125 مليون دولار أمريكي، بينما تراجع إلى المركز الثاني الجزء الثالث من سلسلة أفلام المغامرات "أفنجرز"، والذي يحمل عنوان "إنفينيتي وور"، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود من بينهم روبرت داوني جونيور، بنديكت كومبرباتش، سكارليت جوهانسون ومارك روفالو، محققا إيرادات بلغت 28.7 مليون دولار أمريكي.

وحلّ في المركز الثالث فيلم الكوميديا "بوك كلوب"، الذي يشارك في بطولته كل من جين فوندا واليسيا سيلفرستون، محققاً إيرادات بلغت 12.5 مليون دولار أمريكي، كما وتراجع إلى المركز الرابع فيلم الكوميديا "لايف اوف ذا بارتي"، الذي يشارك في بطولته كل من ميليسا مكارثي، جيليان جاكوبس وديبي ريان، محققاً إيرادات بلغت 7.7 مليون دولار أمريكي.

هذا وجاء في المركز الخامس فيلم الرعب والاثارة "بريكنج إن"، الذي يشارك في بطولته كل من جابرييل يونيون، بيلي بيرك وريتشارد كابرال، بإيرادات بلغت 6.5 مليون دولار أمريكي.

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