فيديو: الكشف بالدلائل عن فبركة برنامج رامز تحت الصفر

الفنان المصري هشام عبد الله قال إنّ رامز والمسؤولين عن البرنامج يضحكون على عقل المشاهد ويقدّمون محتوى مفبركًا ومكشوفًا

تطرق الفنان المصري هشام عبد الله من خلال حلقة برنامجه "ابن البلد" عبر قناة "الشرق، إلى برنامج المقالب الرمضاني للممثل رامز جلال "رامز تحت الصفر"، مؤكدًا أن كل ما يتم تقديمه من مقالب هو متفق عليه مع الضيوف ومفبرك.



الفنان هشام عبد الله

وحلّل عبد الله بالدلائل من خلال انتقاده للبرنامج بعض المشاهد والمواقف التي عرضتها الحلقات الأولى من "رامز تحت الصفر"، مؤكدًا أن رامز والمسؤولين عن البرنامج يضحكون على عقل المشاهد ويقدّمون محتوى مفبركًا ومكشوفًا.



رامز جلال

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