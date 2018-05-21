اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب فنانين فن عربي فيديو: الكشف عن فبركة برنامج رامز تحت الصفر

فنانين

فيديو: الكشف عن فبركة برنامج رامز تحت الصفر
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
31

حيفا
سماء صافية
31

ام الفحم
سماء صافية
30

القدس
سماء صافية
29

تل ابيب
سماء صافية
29

عكا
سماء صافية
31

راس الناقورة
سماء صافية
30

كفر قاسم
سماء صافية
29

قطاع غزة
سماء صافية
29

ايلات
سماء صافية
41
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

فيديو: الكشف بالدلائل عن فبركة برنامج رامز تحت الصفر

تطرق الفنان المصري هشام عبد الله من خلال حلقة برنامجه ابن البلد إلى برنامج المقالب الرمضاني رامز تحت الصفر

شارك هذا الفيديو الآن!

الفنان المصري هشام عبد الله قال إنّ رامز والمسؤولين عن البرنامج يضحكون على عقل المشاهد ويقدّمون محتوى مفبركًا ومكشوفًا

تطرق الفنان المصري هشام عبد الله من خلال حلقة برنامجه "ابن البلد" عبر قناة "الشرق، إلى برنامج المقالب الرمضاني للممثل رامز جلال "رامز تحت الصفر"، مؤكدًا أن كل ما يتم تقديمه من مقالب هو متفق عليه مع الضيوف ومفبرك.


الفنان هشام عبد الله

وحلّل عبد الله بالدلائل من خلال انتقاده للبرنامج بعض المشاهد والمواقف التي عرضتها الحلقات الأولى من "رامز تحت الصفر"، مؤكدًا أن رامز والمسؤولين عن البرنامج يضحكون على عقل المشاهد ويقدّمون محتوى مفبركًا ومكشوفًا.


رامز جلال

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
رامز تحت الصفر رمضان 2018 رامز جلال هشام عبد الله
مشاهدة مسلسل نسر الصعيد الحلقة 5
مشاهدة مسلسل نسر الصعيد الحلقة 5 رمضان 2018

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
د. مصطفى البرغوثي
بطولة شعب لا يقهر/ بقلم: د. مصطفى البرغوثي
طارق بصول
شهر رمضان/ بقلم: طارق بصول
خالد خليفة
صفقة القرن الحقيقية/ بقلم: خالد خليفة
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab