شاب: كلب صغير أنقذ حياة طفلي

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الرسالة كالتالي:

السلام عليكم اود نشر خبر او قصه شخصيه بقصة طفل مسلم من الداخل 48 وكيف كان وكيف اصبح الان بعد ما كان يعاني من الكثير من المعوقات والتقارير الطبيه وكل الفحوصات عندما فحصوه قالو الامل ضئيل وصعب وهنا تبدا القصه والقصة تحتوي على امور صعبه للغايه مررنا بها انا وزوجتي وكيف تعامل البلديه كان معنا وفي النهايه من طريق الخطا تلقيت هدية كلب صغير واتيت به للبيت ولم اكن اتوقع ان كلب يمكن ان ينقذ حياة طفل من الهلاك واعادة وضعه طبيعي للغايه ولم يصدق الاطباء حتى قالو لي يجب نشر قصة هاذا الولد الذي سخر الله له حيوانا اعاد لنا ابتسامة الحياة مرة اخرى واصبح الوضع حتى يومنا هاذا ان الكلب وابني لا يفارقون بعضهم البعض ولا يسمح الكلب بتقدم اي شخص كان من الاقتراب للولد . تكلمت باختصار شديد للقصه وارجو ان تاخذو الموضوع بغاية الاهميه عسى ان يستفيد اب او ام اخرون يعانون من نفس المشكله وشكرا.



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