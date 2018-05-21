اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب مجتمع قصة من الحياة شاب: كلب صغير أنقذ حياة طفلي

مجتمعٍS

شاب: كلب صغير أنقذ حياة طفلي
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
31

حيفا
غائم جزئ
31

ام الفحم
سماء صافية
30

القدس
سماء صافية
28

تل ابيب
سماء صافية
28

عكا
غائم جزئ
31

راس الناقورة
سماء صافية
31

كفر قاسم
سماء صافية
28

قطاع غزة
غيوم متفرقة
30

ايلات
سماء صافية
42
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

شاب: كلب صغير أنقذ حياة طفلي

السلام عليكم اود نشر خبر او قصه شخصيه بقصة طفل مسلم من الداخل 48 وكيف كان وكيف اصبح الان بعد ما كان يعاني من الكثير من المعوقات والتقارير الطبيه

وصلت الى موقع العرب رسالة من شاب يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:  

السلام عليكم اود نشر خبر او قصه شخصيه بقصة طفل مسلم من الداخل 48 وكيف كان وكيف اصبح الان بعد ما كان يعاني من الكثير من المعوقات والتقارير الطبيه وكل الفحوصات عندما فحصوه قالو الامل ضئيل وصعب وهنا تبدا القصه والقصة تحتوي على امور صعبه للغايه مررنا بها انا وزوجتي وكيف تعامل البلديه كان معنا وفي النهايه من طريق الخطا تلقيت هدية كلب صغير واتيت به للبيت ولم اكن اتوقع ان كلب يمكن ان ينقذ حياة طفل من الهلاك واعادة وضعه طبيعي للغايه ولم يصدق الاطباء حتى قالو لي يجب نشر قصة هاذا الولد الذي سخر الله له حيوانا اعاد لنا ابتسامة الحياة مرة اخرى واصبح الوضع حتى يومنا هاذا ان الكلب وابني لا يفارقون بعضهم البعض ولا يسمح الكلب بتقدم اي شخص كان من الاقتراب للولد . تكلمت باختصار شديد للقصه وارجو ان تاخذو الموضوع بغاية الاهميه عسى ان يستفيد اب او ام اخرون يعانون من نفس المشكله وشكرا.


صورة توضيحية

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
مجتمع مشكلة قصة من الحياة
اعتقال والد الشهيد خير حمدان من كفركنا
قامت قوات من الشرطة، بعد ظهر اليوم الاربعاء، باعتقال رؤوف حمدان، والد الشهيد خير الدين حمدان

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نحن والاسراف برمضان..!/ بقلم: شاكر فريد حسن
نبيل عودة
فجر جديد يضيء سماء الناصرة/ بقلم: نبيل عودة
د. مصطفى البرغوثي
بطولة شعب لا يقهر/ بقلم: د. مصطفى البرغوثي
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab