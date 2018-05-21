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كل العرب اسواق العرب اقتصاد واستهلاك پلوس كارد – بطاقة ماستر كارد جديدة

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پلوس كارد – بطاقة ماستر كارد جديدة
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پلوس كارد – بطاقة ماستر كارد جديدة لا تحتاج حساب مصرفي

أطلقت مجموعة پلوس كارد Plus Card، ولأوّل مرة في البلاد، بطاقة پري پايد Prepaid الجديدة - بطاقة المصروفات المدفوعة مقدّمًا. وقد تمّ إصدار البطاقة من قبل البنك الأوروبي IDTFS، الناشط منذ سنوات عديدة في مجال إصدار بطاقات الائتمان في أورو


شاحر لانداو

أطلقت مجموعة "پلوس كارد" Plus Card، ولأوّل مرة في البلاد، بطاقة "پري پايد" Prepaid الجديدة - بطاقة المصروفات المدفوعة مقدّمًا. وقد تمّ إصدار البطاقة من قبل البنك الأوروبي IDTFS، الناشط منذ سنوات عديدة في مجال إصدار بطاقات الائتمان في أوروبا، تحت كنف العلامة التجارية العالمية "ماستر كارد" Master Card.
وقال شاحر لانداو، المدير العام لمجموعة "پلوس كارد"، لمناسبة هذا الإصدار: "يسرّ "پلوس كارد" الإعلان عن إصدار البطاقة التجاريّة الأولى من نوعها في البلاد، بطاقة لا تتطلّب حسابًا مصرفيًّا ولا تحتاج إلى إطار ائتمان، بلا فوائد مصرفيّة ومناسبة الجميع. تتيح البطاقة للمستهلك التعرّف على ثقافة الاستهلاك الواعي والتوفيريّ بشكل كبير".
وعن البطاقة الجديدة، قال شاحر لانداو: "أعدّت البطاقة الجديدة لتلبي حاجات كافّة الجماهير، للزبائن الذين لم يتمكّنوا من الحصول على عمليّات ماليّة من هذا النوع، لا يملكون حسابًا مصرفيًّا، وتمنحهم إمكانيّة التمتّع من فوائد امتياز بطاقة ائتمان دوليّة من جهة، وتأتي بديلًا عن التعامل بمصروفات نقديّة فقط من جهة أخرى، وتمنح المستهلك إمكانية من السيطرة على المصروفات".
وحول مزايا البطاقة وخصوصيّتها، قال لانداو: "من الممكن إجراء مشتريات عبر الإنترنت، أو السحب الأموال من الصّراف الآلي، الحجز في الفنادق أو استئجار سيّارة، أو دفع فاتورة الكهرباء بطريقة الخصم المباشر، وفي الواقع القيام بكافّة العمليّات، كل ذلك من دون الحاجة إلى إطار ائتمان. يمكن تعبئة البطاقة بطرق عدّة، ويمكن تعبئة البطاقة نقدًا في نقاط التعبئة المصادق عليها في أرجاء مختلفة من البلاد".
وأضاف: "نقدم لزبائننا تطبيقًا متقدّمًا للهواتف الذكيّة (سمارتفون) باللغة العربيّة، مُتاح وسهل، يتيح القيام بعدّة معاملات متنوّعة. يتم تحديث كل معاملة في التطبيق خلال ثوانٍ، ليعرف الزبون في كل وقت، ما هو رصيد البطاقة."
واختتم، قائلًا: "تقدم الشركة لزبائنها مركزًا يتواجد فيه موظفون لخدمة الزبائن، كما تعطي إمكانية الإعلان عن سرقة أو فقدان البطاقة، في كافّة ساعات اليوم وفي جميع أيام الأسبوع. إضافةً إلى ذلك، تشدّد على تجربة الزبون الديچيتالية/الرقميّة، والتي تشمل الدخول إلى منطقة آمنة بموقع الشركة على الإنترنت لمختلف العمليات ولعرض المعلومات."
ستتيح البنى التحتية التكنولوجية المتطورة أمام الشركة تنفيذ اتفاقيات تعاون وإصدار بطاقات تابعة لعلامات تجارية لمختلف السكان، وفقًا للاحتياجات المختلفة للأجسام الشريكة.
تنوي الشركة منح زبائنها من حاملي البطاقة مجموعة من الامتيازات والخصومات المنظّمة التي يمكن للزبائن الاستفادة منها عن طريق استخدام البطاقة في المصالح المختارة في البلاد وفي خارج البلاد، أيضًا.

https://www.pluscard.co.il/
ع.ع.

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