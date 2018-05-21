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حيفا: المحكمة ترفض طلب الشرطة وتطلق سراح المعتقلين
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حيفا والمنطقة

حيفا: المحكمة ترفض طلب الشرطة وتطلق سراح المعتقلين الـ19

انتهت جلسة المحكمة في حيفا حيث رفض القاضي طلب الشرطة بإبقاء المتظاهرين رهن الاعتقال لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق

انتهت جلسة المحكمة في حيفا حيث رفض القاضي طلب الشرطة بإبقاء المتظاهرين رهن الاعتقال لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق، حيث قرر إطلاق سراحهم جميعا هذا وتقدّمت النيابة العامة بطلب عدم اطلاق سراح سبعة معتقلين -المشتبهين بالاعتداء على الشرطة، والقاضي أعطاهم حتى الساعة الثانية ظهرا بحال قررت الشرطة الاستئناف على القرار وتأجيل تنفيذ الإفراج. وبذلك يكون تمّ إطلاق السراح الفوري لـ12 معتقلا وتأجل إطلاق سراح 7 منهم حتى الثانية وهم مجد فرح، بيسان فرح، عوز مرينوف، عمار ابو قنديل، ماهر سلامة، نايف شقور، وبلال زيداني.

واسماءالمعتقلين الذين اطلق سراحهم هم: شادي قسيس، مجد عزام،فادي اندراوس، سعيد سويدان، محمود طه، يورام بار حاييم، جعفر فرح، علي مواسي، عنان عودة، أسامة طنوس، محمد كيال.

 هذا ويشار إلى أنّه في تظاهرة احتجاجية سلمية أقيمت في حيفا يوم الجمعة الماضي استنكارا على كل ما يحدث في غزّة وتضامنا مع أهل القطاع، تمّ اعتقال 21 متظاهرا من قبل أفراد الشرطة، حيث أطلقت سراح قاصرين في اليوم التالي للمظاهرة، ومددت اعتقال الباقيين حتّى إطلاق سراحهم فجر اليوم الاثنين.

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حيفا: المحكمة ترفض طلب الشرطة وتطلق سراح المعتقلين
انتهت جلسة المحكمة في حيفا حيث رفض القاضي طلب الشرطة بإبقاء المتظاهرين رهن الاعتقال لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق

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