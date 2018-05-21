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ميسي يتوّج بالبيتشيشي والحذاء الذهبي
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رسمياً: ميسي يحصد جائزتي البيتشيشي والحذاء الذهبي

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني بشكلٍ رسمي بجائزتي هداف الدوري الإسباني البيتشيشي والحذاء الذهبي

 توج ميسي بالجائزتين للمرة الخامسة في مسيرته وذلك بعد أعوام 2009-2010 و2011-2012 و2012-2013 و2016-2017.

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني بشكلٍ رسمي بجائزتي هداف الدوري الإسباني "البيتشيشي" والحذاء الذهبي، كهداف للدوريات الأوروبية للمرة الخامسة في مسيرته الكروية والثانية على التوالي.


وحصد ليونيل ميسي جائزتي هداف الدوري الإسباني و الحذاء الذهبي بعد تسجيله 34 هدفاً في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي 2018-2019.وتوج ميسي بالجائزتين للمرة الخامسة في مسيرته وذلك بعد أعوام 2009-2010 و2011-2012 و2012-2013 و2016-2017.

وتصدر ميسي السباق على الجائزة متفوقاً على هداف الدوري الإنجليزي ولاعب ليفربول محمد صلاح وملاحقه ونجم توتنهام هوتسبير هاري كين ، وهدافي الدوري الإيطالي تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو وماورو إيكاردي قائد إنتر ميلان.

وتفوق النجم الأرجنتيني في المنافسة على الحذاء الذهبي على كل من :
ليونيل ميسي 34 هدف (68 نقطة).
محمد صلاح 32 هدف (34 نقطة).
هاري كين 30 هدف (60 نقطة).
ماورو إيكاردي 29 هدف (58 نقطة).
تشيرو إيموبيلي 29 هدف (58 نقطة).

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كلمات دلالية
ميسي الحذاء الذهبي جائزة برشلونة
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