بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 93 في المركز الأول، علما أنه حسم اللقب بشكل رسمي منذ ثلاث جولات، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند النقطة 49 في المرتبة الحادية عشر

نجح فريق برشلونة في تحقيق فوز معنوي على حساب ريال سوسيداد، بهدف نظيف، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الكامب نو، مساء اليوم الأحد، برسم فعاليات الجولة 38 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت تشكيلة برشلونة الأساسية تواجد أندريس إنييستا، الذي خاض آخر مبارياته بقميص البلاوجرانا، بينما غاب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن التشكيلة، بعدما أكد إرنستو فالفيردي أنه سيمنحه بعض الراحة في المباراة.ودخل لاعبي برشلونة الذين خاضوا المباراة، بقميص خاص لوداع رسام الكرة الإسبانية وسط ممر شرفي من لاعبي الضيوف، كما رفعت جماهير الكامب نو “تيفو” كتب فيه (إلى الأبد إنييستا).

وسجل فيليب كوتينيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57، بعد أن استلم اللاعب البرازيلي تمريرة أرضية في خط الوسط وتوغل في دفاعات ريال سوسيداد، قبل أن يروض الكرة على مشارف منطقة الجزاء ويسددها قوية على يسار الحارس مويا، لتعانق الشباك بعد أن ارتطمت بالقائم الأيسر.وغادر كوتينيو أرضية الملعب في الدقيقة 67 ليحل محله ليونيل ميسي الذي غاب عن التشكيلة الأساسية، حيث قرر إرنستو فالفيردي منحه قسطاً من الراحة، جراء التعب الذي داهمه في الفترة السابقة، لا سيما وأن البرغوث الأرجنتيني حسم جائزة الحذاء الذهبي لصالحه.بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 93 في المركز الأول، علما أنه حسم اللقب بشكل رسمي منذ ثلاث جولات، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند النقطة 49 في المرتبة الحادية عشر.

صور: برشلونة يودع إنييستا بالفوز على ريال سوسيداد

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