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كل العرب القدس والقضاء أخبار اخبار محلية اصابة شرطي وشخص آخر في القاء حجارة عند باب العامود

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اصابة شرطي وشخص آخر في القاء حجارة عند باب العامود
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القدس والقضاء

اصابة شرطي وشخص آخر في القاء حجارة عند باب العامود في القدس

افاد الناطق بلسان الشرطة:ان مجهولين قاموا مساء اليوم بإلقاء الحجارة صوب قوة شرطة كانت تتواجد قرب باب العامود في مدينة القدس، ما ادى الى اصابة شرطي بجرا نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم القاء غرض صلب صوب حافلة ما ادى الى

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افاد الناطق بلسان الشرطة:"ان مجهولين قاموا مساء اليوم بإلقاء الحجارة صوب قوة شرطة كانت تتواجد قرب باب العامود في مدينة القدس، ما ادى الى اصابة شرطي بجرا نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم القاء غرض صلب صوب حافلة ما ادى الى اضرار فيها ونقل احد ركابها الى المستشفى لتلقي العلاج بعد اصابته هو الآخر".

واشارت الشرطة الى ان قوات معززة تعمل على تمشيط المنطقة من اجل العثور على المشتبهين والقاء القبض عليهم.

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