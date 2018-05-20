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كل العرب الناصرة والقضاء أخبار محاكم وجنائيات كفركنا: تحطيم سيارة شرطة واعتقال 3 شبان بعد مطاردة

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كفركنا: تحطيم سيارة شرطة واعتقال 3 شبان بعد مطاردة تصوير: -
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الناصرة والقضاء

كفركنا: تحطيم دورية شرطة واعتقال 3 شبان بعد مطاردة سيارة في البلدة

افاد شهود عيان : ان الشرطة قامت مساء الاحد بمطاردة سيارة في احد احياء بلدة كفركنا، وخلال ذلك بعد مجهولون بالقاء الحجارة على سيارات الشرطة الامر الذي تسبب بتحطيم زجاجها وتم خلال ذلك اعتقال 3 مشتبهين ". وتشهد بلدة كفركنا حالة من التوتر الش

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افاد شهود عيان :" ان الشرطة قامت مساء الاحد بمطاردة سيارة في احد احياء بلدة كفركنا، وخلال ذلك بعد مجهولون بالقاء الحجارة على سيارات الشرطة الامر الذي تسبب بتحطيم زجاجها وتم خلال ذلك اعتقال 3 مشتبهين ". وتشهد بلدة كفركنا حالة من التوتر الشديد .

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