كفركنا: تحطيم دورية شرطة واعتقال 3 شبان بعد مطاردة سيارة في البلدة

افاد شهود عيان :" ان الشرطة قامت مساء الاحد بمطاردة سيارة في احد احياء بلدة كفركنا، وخلال ذلك بعد مجهولون بالقاء الحجارة على سيارات الشرطة الامر الذي تسبب بتحطيم زجاجها وتم خلال ذلك اعتقال 3 مشتبهين ". وتشهد بلدة كفركنا حالة من التوتر الشديد .
إقرا ايضا في هذا السياق:
- كفركنا تستجيب لقرار المتابعة: التزام تام بالإضراب تضامنا مع غزة
- كفركنا: راعي كنيسة الروم الكاثوليك يرفع علما اسود على سطح الكنيسة حدادا على ارواح شهداء غزة
- كفركنا: المئات في مسيرة منددة بجرائم الجيش الاسرائيلي في غزة وافتتاح السفارة
- طلاب التخصصات العلمية في غرناطة الثانوية كفركنا يزورون معهد وايزمن للعلوم
- اطلاق النار على سيارة في الشارع الرئيسي في بلدة كفركنا
- هبوعيل كفركنا- خيبة أمل من المردود بعكس التوقعات
- اعتدوا على الطاقم الطبي وحراس الامن في رمبام: تصريح مدع ضد 7 مشتبهين من كفركنا
- كفركنا تودع الشاب احمد حمزة بعد وفاته متأثرا بجراحه اثر حادث طرق
- كفركنا تفجع بوفاة الشاب أحمد هاشم حمزة متأثرا بجراحه جرّاء حادث طرق