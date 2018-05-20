اصابة شاب بجراح خطيرة بعد انفجار دراجة نارية بمنطقة تل ابيب

اصيب مساء الاحد، شاب بجراح خطيرة بعد انفجار دراجة نارية في مدينة حولون بمنطقة تل ابيب، وتم نقل المصاب الى المستشفى فيما باشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث والذب تعرف خلفيته.
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