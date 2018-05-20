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أتلتيكو مدريد يتعادل مع إيبار بفضل فرناندو توريس
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أتلتيكو مدريد يتعادل مع إيبار بفضل فرناندو توريس

انتهت مباراة أتلتيكو مدريد وإيبار بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة، في اللقاء الذي جرت أطواره على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن فعاليات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

 بهذا الفوز، رفع إسبانيول رصيده من النقاط إلى 49 لينهي المسابقة في المركز الـ11 ، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 43 نقطة في المركز الـ16

انتهت مباراة أتلتيكو مدريد وإيبار بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة، في اللقاء الذي جرت أطواره على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن فعاليات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم إيبار في النتيجة عبر إنريكي غارسيا كيكي عند الدقيقة 35، قبل أن يسجل فرناندو توريس، الذي يخوض آخر مبارياته بقميص الروخ بلانكوس، هدف التعادل في الدقيقة 42، ليعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 60، قبل أن يسجل الفريق الضيف، هدف التعديل في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وبعد ثنائيته اليوم، يكون فرناندو توريس قد سجل هدفه الـ129 مع أتلتيكو مدريد في كل البطولات بعد 6195 يوماً من هدفه الأول رفقة الروخي بلانكوس بالدرجة الثانية في عام 2001.

وبتلك النتيجة، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى النقطة 79 في المرتبة الثانية، بينما وصل إيبار للنقطة 51 في المركز التاسع، ليبصم بذلك على موسم ناجح.

وفي نفس مباريات هذه الجولة، فاز فريق إسبانيول على مضيفه أتلتيك بيلباو بهدف نظيف في المباراة التي احتضنها ملعب سان ماميس، حيث أحرز هدف اللقاء الوحيد لاعب الوسط ديفيد لوبيز في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول.وبهذا الفوز، رفع إسبانيول رصيده من النقاط إلى 49 لينهي المسابقة في المركز الـ11 ، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 43 نقطة في المركز الـ16.

صور: أتلتيكو مدريد يتعادل مع إيبار بفضل فرناندو توريس

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