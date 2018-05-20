اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب حيفا والمنطقة أخبار اخبار محلية حيفا: تظاهرة حاشدة تضامنا مع غزة وضد الشرطة

أخبارNews & Politics

حيفا: تظاهرة حاشدة تضامنا مع غزة وضد الشرطة تصوير: -
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
20

حيفا
سماء صافية
20

ام الفحم
سماء صافية
21

القدس
سماء صافية
22

تل ابيب
سماء صافية
22

عكا
سماء صافية
20

راس الناقورة
غائم جزئ
21

كفر قاسم
سماء صافية
22

قطاع غزة
سماء صافية
18

ايلات
سماء صافية
28
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
حيفا والمنطقة

حيفا: تظاهرة حاشدة تضامنا مع غزة وضد الشرطة والاعتقالات وقوات كبيرة في المنطقة

جرت مساء الاحد في في حي الألمانية في حيفا (جادة بن غريون)، بدعوة من الجبهة وقوى اليسار، مظاهرة تضامن مع اهالي غزة على ضوء التطورات الأخيرة، والمجازر وما أعقبها بالاعتداء على مظاهرة القدس، ضد المتظاهرين ومساء الجمعة في مظاهرة حيفا، واعتقا

شارك هذا الفيديو الآن!

جرت مساء الاحد في في حي الألمانية في حيفا (جادة بن غريون)، بدعوة من الجبهة وقوى اليسار، مظاهرة تضامن مع اهالي غزة على ضوء التطورات الأخيرة، والمجازر وما أعقبها بالاعتداء  على مظاهرة القدس، ضد المتظاهرين ومساء الجمعة في مظاهرة حيفا، واعتقال عدد كبير من المشاركين، والاعتداء عليهم  بعد اعتقالهم. وتتواجد في المنطقة قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة.

وقال الناطق بلسان الشرطة في بيانٍ عممه على وسائل الإعلام:"تستعد الشرطة لثلاثة إحتجاجات هذا المساء في مدينة حيفا ، في عدة مواقع. بحيث تم نشر العشرات من قواتها بما فيها الوحدات الخاصة في جادة بن غوريون وقرب المجمع التجاري سيتي سنتر وباحة المحكمة من أجل الحفاظ على النظام العام. من الجدير بالذكر، أنه في أعقاب الاحتجاجية التي جرت يوم الجمعة الفائت ، ألقي القبض على 21 مشتبهًا ، سيحال هذا المساء 19 منهم إلى محكمة الصلح في حيفا للبحث في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق. وتشدد الشرطة على أنها لن تسمح بإلحاق الأذى والضرر بالنظام والأمن العام، وأن أي محاولة لتعطيل النظام العام سيتم التعامل معها وفقا لمجرياتها".

زحالقة: أطلقوا سراح المعتقلين حالًا وفورًا
من جانبه النائب جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، الذي يشارك في المظاهرة امام المحكمة في حيفا، بإطلاق سراح المعتقلين من مظاهرة الغضب من أجل غزة يوم الجمعة الفائت، قائلا: الشرطة الاسرائيلية تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء، واهداف واعتبارات الشرطة الاسرائيلية سياسية وهي اسكاتنا ومنعنا من إيصال صوتنا وتضامننا مع أبناء شعبنا في غزة. فالشرطة الاسرائيلية تقمع وتعتدي على المتظاهرين والجيش الاسرائيلي يقتل ابناء شعبنا في غزة بأوامر من المجرمين الأكبر نتنياهو وليبرمان.
زحالقة يطالب بالتحقيق في العنف الذي تتبعه الشرطة تجاه المتظاهرين والمعتقلين، مما أدت الى إصابات عديدة ومن ضمنها كسر رجل مدير مركز مساواة، جعفر فرح.
زحالقة أكد على استمرارية الاحتجاجات والمظاهرات ضد القمع والقتل والاحتلال ويدعو الى تصعيد النضال في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني وبالأخص في القدس والصفة والداخل الى جانب غزة التي أطلقت مسيرة العودة الكبرى. وقال زحالقة: الدم الذي يسيل في غزة هو دمنا وعلينا ان نثبت لانفسنا والقاصي والداني اننا شعب واحد لديه قضية واحدة عنوانها تصحيح الغبن التاريخي الذي لحق بشعب فلسطين وتحقيق الحرية والعدالة. في هذه المعركة نحن نعرف ان كل احرار العالم معنا وكل أنذال العالم مع مجرمي الحرب الإسرائيليين.

نائب رئيس الكنيست عيساوي فريج يطالب بلجنة تحقيق برلمانية في ملابسات اعتقال وضرب مدير مساواة جعفر فرح
اما نائب رئيس الكنيست عيساوي فريج فقد قدم طلبا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملابسات اعتقال وضرب مدير مركز مساواة جعفر فرح، وستصوت الكنيست على الطلب يوم الاربعاء من هذا الأسبوع. وقال النائب عيساوي فريج ان الشرطة تعاملت بعنف شديد تجاه المتظاهرين في حيفا، وان حملة الاعتقالات التي تنتهجها الشرطة تأتي ضمن سياسة فاشلة وتمييزية وعليه وجب فحصها بشكل شامل ودقيق على مستوى الشرطة بشكل عام، وليس فقط ضمن قسم التحقيقات مع الشرطة" ماحش" الذي يخرج عاقرا دون اي نتائج ملموس.

كلمات دلالية
حيفا: المحكمة ترفض طلب الشرطة وتطلق سراح المعتقلين
انتهت جلسة المحكمة في حيفا حيث رفض القاضي طلب الشرطة بإبقاء المتظاهرين رهن الاعتقال لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
خالد خليفة
صفقة القرن الحقيقية/ بقلم: خالد خليفة
د. مصطفى يوسف اللداوي
الجرحى والمصابون/ د. مصطفى يوسف اللداوي
عيسى قراقع
اليوم الاول لشهر رمضان في غزة/ عيسى قراقع
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab