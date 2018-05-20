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مجلس يافة الناصرة: تصنيف علم النفس التربوي
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الناصرة والقضاء

مجلس يافة الناصرة: وزارة الصحة تصنف القسم كمركز معترف به للتخصص في علم النفس التربوي

في خطوة مهنية متميّزة قامت وزارة الصحة بتصنيف مركز الخدمات النفسية في يافة الناصرة كمركز معترف به للتخصص في علم النفس التربوي، ويأتي هذا الانجاز على خلفية الاستثمار الكبير في المركز وتطوير قدرات مهنية بمستوى عال في السنوات الاخيرة وتوسيع

في خطوة مهنية متميّزة قامت وزارة الصحة بتصنيف مركز الخدمات النفسية في يافة الناصرة كمركز معترف به للتخصص في علم النفس التربوي، ويأتي هذا الانجاز على خلفية الاستثمار الكبير في المركز وتطوير قدرات مهنية بمستوى عال في السنوات الاخيرة وتوسيع نشاط المركز وتهيئته بكافة المتطلبات اللازمة.

وحول هذا الموضوع، يقول السيكولوجي رزق شلش، مدير المركز في يافة الناصرة: هذا الاعتراف هو انجاز هام وكذلك تقدير لعمل المركز الذي شهد، منذ اقامته، عملا دؤوبًا من أجل توسيع الخدمات واختيار طاقات مهنية بمستوى عال، وقال إن هذا الأمر سينعكس على عمل المركز في الفترة القادمة على صعيد الخدمات المقدمة لطلابنا في جميع المراحل الدراسية.

ومن جهة اخرى أفاد شلش أن العمل في المركز سيؤهل العاملين فيه للحصول على درجات علمية ومهنية في اطار العمل في وزارة الصحة. وحول هذا الموضوع جرى لقاء مهني هذا الاسبوع بمبادرة المركز شارك فيها مدراء الاقسام في المجلس المحلي ومدراء مدارس ومستشارين تربويين من المدارس وطاقم مركز الخدمات النفسية.وقد تحدث في اللقاء، إضافة الى رزق شلش، كل من: رئيس المجلس المحلي، المحامي عمران كنانة والسيكولوجية القطرية للوسط العربي في وزارة الصحة، عايدة حنيف، ومدير قسم المعارف في مجلس محلي يافة الناصرة، محمود علي الصالح، الذين اشادوا بهذا الانجاز الكبير وبعمل المركز. واختُتم اللقاء بمحاضرة مهنية قدمها السيكولوجي الدكتور أمجد موسى في موضوع: التعامل مع الحوادث الطارئة بين النظرية والتطبيق.

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