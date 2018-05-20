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كل العرب مطبخ مقبلات سمبوسك الدجاج بالفطر المقلي..صحتين

مطبخFood

سمبوسك الدجاج بالفطر المقلي..صحتين
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سمبوسك الدجاج بالفطر المقلي..صحتين

المقادير - الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة - الثوم : 3 فصوص (مهروس) - صدر الدجاج : 1 صدر (مقطع لمكعبات صغيرة)

المقادير
- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة
- الثوم : 3 فصوص (مهروس)
- صدر الدجاج : 1 صدر (مقطع لمكعبات صغيرة)
- الفطر : نصف كوب (مفروم)
- الذرة : نصف كوب
- ملح : ملعقة صغيرة
- بودرة البصل : نصف ملعقة صغيرة
- بهار مشكل : نصف ملعقة صغيرة
- الماء : نصف كوب
- طحين : ملعقة كبيرة
- عجينة سمبوسة : عبوة (جاهزة)
- الزيت : غزير (للقلي)


صورة توضيحية

طريقة التحضير
1. في مقلاة على النار، ضعي الزيت النباتي، والثوم المفروم، ثم أضيفي صدر الدجاج المقطع، وحركي حتى يتغير لونه ويستوي، ثم أضيفي الفطر، والذرة، ونكهي بالملح، وبودرة البصل، والبهار المشكل، وحركي حتى تنضج المكونات.

2. اخلطي الطحين مع الماء في وعاء، وضعيه جانباً.

3. احشي عجينة السمبوسة الجاهزة بحشوة الدجاج والفطر، وادهني طرف كل حبة بخليط الماء والطحين، وأغلقي حبات السمبوسة على شكل مثلثات.

4. وزعي حبات السمبوسة الجاهزة بأكياس التفريز وضعيها في (البراد) الفريزر لحين الاستخدام.

5. عند الرغبة بتجهيز السمبوسة، أخرجي أكياس السمبوسة من الفريزر قبل ساعتين من بدء القلي، وسخني زيت غزير للقلي، واقليها على الجهتين حتى يتحول لونها للذهبي، وقدميها ساخنة.

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