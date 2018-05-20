مسار الأوائل بثانوية خديجة أم الفحم يستقبل الطالبات

لفيف من معلمي المدرسة وادارتها والمسؤولين عن مسار الاوائل للمتفوقات كانوا في استقبال الطالبات ببشاشة لافتة أضفت عليهن مزيدا من الراحة والسرور

توافدت خيرة الطالبات المتفوقات من أم الفحم والمنطقة عبر بوابات المدرسة الثانوية خديجة النموذجية للبنات في أم الفحم، حيث شاركت الطالبات من الصفوف التاسعة من شتى احياء أم الفحم والمنطقة في يوم امتحانات التصنيف للصفوف العاشرة تمهيدا للعام الدراسي المقبل.

لفيف من معلمي المدرسة وادارتها والمسؤولين عن مسار الاوائل للمتفوقات كانوا في استقبال الطالبات ببشاشة لافتة أضفت عليهن مزيدا من الراحة والسرور.

يشار إلى ان الطالبات الجديدات تقدمن لامتحان التصنيف المركب من المواضيع الأساسية: الرياضيات واللغة الإنجليزية. واعرب مدير المدرسة الاستاذ محمد انيس محاميد عن مدى غبطته من الأجواء الطيبة والنظام التام الذي شهدته الامتحانات وسط مراقبة دقيقة ومشكورة من المراقبين من معلمي المدرسة الاكفاء. كما تجول طاقم الاستشارة والادارة بين الممتحنات لضمان راحتهن النفسية وتقديم الاستشارة الفردية لهن وتوجيههن لقاعات الامتحان الملائمة، مما اسعد الطالبات للاهتمام المتفاني والسعي لراحتهن.

وأضاف المدير انه سيتم الاعلان عن نتائج الامتحانات على موقع المدرسة عبر الانترنت في بداية الشهر القادم بعد استكمال تصحيحها من قبل معلمي ومعلمات المواد المذكورة ثم عرضها على الجهات المختصة حسب المعايير الرسمية المتبعة لاستكمال مراحل المعالجة النهائية. وسيتم اختيار اعلى المعدلات من بين المتسجلات لمسار الأوائل، وسيتم تصنيفهن تبعا للتخصصات المتاحة في "مسار الأوائل" وهي: هندسة برامج، بيولوجيا، كيمياء، بيئة، فيزياء، علوم الحاسوب وغيرها.

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