لقاء ناري وساخن- شاهدوا برومو مواجهة مع العرب مع النائب أحمد الطيبي

كل هذا ومواضيع اخرى في المقابلة الكاملة مع الدكتور الطيبي والتي ستبث صباح يوم الاربعاء

في لقاء حصري وساخن استضاف تلفزيون العرب رئيس الحركة العربية للتغيير، عضو الكنيست الدكتور أحمد الطيبي في برنامج مواجهة مع العرب الذي يقدمه فايز اشتيوي وسعيد حسنين، ضمن حوار صريح حيث رد الطيبي على الاسئلة بكل صراحة وجرأة. (المقابلة تمّ تسجيلها في استوديوهات موقع العرب وصحيفة كل العرب يوم السبت 19.05.2018).

ماذا قال عن غزة وحركة حماس؟

اتفاق التناوب والتضحية التي قدمتها حركته!

لماذا تراجع التجمع عن اتفاق الرزمة الذي عرضه على زحالقة وقيادات التجمع وتم الاتفاق عليه؟

هل سيخوض ال انتخابات المقبلة مع المشتركة ام لوحده ام مع تحالف اخر؟

رأيه في لجنة الوفاق ومواقفها من حركته؟

من الذي هدد بفرط القائمة المشتركة ومن الذي حافظ عليها؟

أي تركيبة للمشتركة يريد في المرة القادمة؟

من هي الجهات التي تتدخل في شؤون الجماهير العربية في الداخل؟

ما هو موقفه من لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي؟

من الذي طعنه في الظهر ومن هي الجهات التي تقف خلف حملة التحريض ضده؟

كل هذا ومواضيع اخرى في المقابلة الكاملة مع الدكتور الطيبي والتي ستبث صباح يوم الاربعاء.

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