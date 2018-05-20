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شاهدوا- برومو المواجهة مع النائب أحمد الطيبي
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لقاء ناري وساخن- شاهدوا برومو مواجهة مع العرب مع النائب أحمد الطيبي

في لقاء حصري وساخن استضاف تلفزيون العرب رئيس الحركة العربية للتغيير، عضو الكنيست الدكتور أحمد الطيبي

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كل هذا ومواضيع اخرى في المقابلة الكاملة مع الدكتور الطيبي والتي ستبث صباح يوم الاربعاء 

في لقاء حصري وساخن استضاف تلفزيون العرب رئيس الحركة العربية للتغيير، عضو الكنيست الدكتور أحمد الطيبي في برنامج مواجهة مع العرب الذي يقدمه فايز اشتيوي وسعيد حسنين، ضمن حوار صريح حيث رد الطيبي على الاسئلة بكل صراحة وجرأة. (المقابلة تمّ تسجيلها في استوديوهات موقع العرب وصحيفة كل العرب يوم السبت 19.05.2018).
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من هي الجهات التي تتدخل في شؤون الجماهير العربية في الداخل؟
ما هو موقفه من لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي؟
من الذي طعنه في الظهر ومن هي الجهات التي تقف خلف حملة التحريض ضده؟
كل هذا ومواضيع اخرى في المقابلة الكاملة مع الدكتور الطيبي والتي ستبث صباح يوم الاربعاء.

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