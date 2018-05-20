طيروا معنا إلى كولورادو الأمريكية

سميت الولاية على نهر كولورادو، الذي سماه المستكشفون الإسبان ريو كولورادو وتعني النهر الأحمر بسبب الطمي الذي يحمله النهر من الجبال

نطير بكم مع دليل العرب.كوم إلى ولاية كولورادو الأمريكية، والتي تشمل معظم جبال روكي الجنوبية الشهيرة وكذلك الجزء الشمالي الشرقي من هضبة كولورادو والحافة الغربية من السهول الكبرى. وسميت الولاية على نهر كولورادو، الذي سماه المستكشفون الإسبان ريو كولورادو وتعني النهر الأحمر بسبب الطمي الذي يحمله النهر من الجبال.

كولورادو هي جزء من غرب الولايات المتحدة، وجنوب غرب الولايات المتحدة، والولايات الجبلية. ترتيب كولورادو هو الثامن من حيث المساحة والحادي والعشرين من حيث السكان بين الولايات الأمريكية الخمسين. وكولورادو هي الولاية البارزة بجغرافيتها المتنوعة، بدءا من جبال الألب، إلى السهول القاحلة والصحاري مع الكثبان الرملية الضخمة ، والأخاديد العميقة والحجر الرملي والجرانيت التي تشكل الصخور والأنهار والبحيرات والغابات الخضراء.

اهم الاماكن السياحية في ولاية كولورادوحديقة روكي ماونتن الوطنية Rocky Mountain National Parkروكي ماونتن هي واحدة من الكنوز الكبيرة في كولورادو . هذه المنطقة الطبيعية هي موطن للجبال والبحيرات ، ولمجموعة متنوعة وواسعة من ال حياة البرية . توفر المنطقة لمسارات المشي ، ومرافق التخييم ، مع الفرص المتاحة لتسلق الجبال ، التزلج ، وركوب الخيل ، والصيد تبعا للموسم . هذه الحديقة هي واحدة من أفضل الطرق لرؤية المناظر الخلابة . هناك العديد من مسارات المشي لمسافات طويلة في جميع أنحاء الحديقة ، والتي تقدم مناظر جميلة من البحيرات والجبال.

قمة بايكس في بايك الغابة الوطنية Pikes Peak in Pike National Forest يصل ارتفاع قمة بايكس إلى 14110 قدم بإمتداد 3 أميال شمال غرب مانيتو سبرينغز . ويمكن للزوار ان يصعدوا بإختيار طريق الرالي السنوي لل سيارات الذي يعقد في بداية يوليو . يمكنك الاستمتاع ب مشاهدة المناظر الخلابة من القمة ، والتي تجذب أعدادا كبيرة من الزوار على مدار السنة.

حديقة ميسا الخضراء الوطنية Mesa Verde National Park حديقة ميسا الخضراء الوطنية هي موطن لبعض أنقاض الهنود الأميركيين الأكثر شهرة في الولايات المتحدة . يتم العثور فيها على مساكن الجرف مع مختلف الهياكل الأخرى في جميع أنحاء الحديقة . يمكن الاستمتاع بالجولات السياحية في هذه الحديقة.

الوادي الأسود من حديقة غنيسن الوطنية Black Canyon of the Gunnison National Park يمتد الوادي نحو 130 ميلا الى الجنوب الشرقي من جراند جنكشن ، وهو الوادي الأسود المذهل من غنيسن ، وهو ممر الطريق الضيق ، على مدى 2600 قدم لعمق الأماكن ، مع قطع طريق الصخور الداكنة اللون من عصر الحياة القديمة. تشمل الحياة البرية في المنطقة على الدببة السوداء ، القيوط والبوبكات العرضية أو الكوغار.

حديقة الآلهة Garden of the Gods تقع حديقة الآلهة خارج ولاية كولورادو سبرينغز ، وهي الحديقة التي تقع في المنطقة الطبيعية الفريدة من نوعها مع التكوينات الصخرية المثيرة للاهتمام . يمكنك اتخاذ مسارات المشي لمسافات طويلة مع ركوب الدراجات الجبلية والفعاليات الشعبية كوسيلة جيدة لاستكشاف المناظر الطبيعية.

جبل إيفانز Mount Evans جبل ايفانز يقع على الطريق السريع الذي يصل ما يزيد على 14،000 قدم ، وهي أعلى الطرق الجبلية للمعبد في الولايات المتحدة الأمريكية . هناك إطلالات جذابة على الجبال العظيمة ، والبحيرات الألبية والمراعي ، بالإضافة إلى الأماكن المفضلة لمشاهدة الحياة البرية ، من الأغنام ذات القرون الكبيرة لبيكا . هذا الطريق مفتوح فقط من الربيع وحتى الخريف.

صور: طيروا معنا إلى كولورادو الأمريكية

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