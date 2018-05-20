سيارات نيسان جوك 2018 الجديدة

النظرة الاولى ل سيارة جوك توقعك بحيرة كبيرة بسبب تصميمها الخارجي المميز

داخلية جوك 2018 تفتقر لمواصفات الفخامة العالية المتواجدة في معظم ال سيارات الرباعية الدفع

تحصد سيارات شركة نيسان اليابانية نجاحًا كبيرًا في الشرق الأوسط، ذلك بفضل التنوع بمواصفات سياراتها والتي تجمع بين الطرازات الرياضية والسيارات الاقتصادية، وظهر هذا التنوع جلياً في سيارات نيسان جوك التي أتت بميزات عاليه خصوصاً نسخة عام 2018 التي أتت بمواصفات رائعة.. تعرّفوا عليها معنا:

المواصفات الخارجية لسيارات نيسان جوك 2018

النظرة الاولى لسيارة جوك توقعك بحيرة كبيرة بسبب تصميمها الخارجي المميز، فأنت أمام سيارة صغيرة الحجم لكنها رباعية الدفع في نفس الوقت، وقد حصلت جوك 2018 على مجموعة من التحسينات الخارجية التي ظهرت من خلال تغير لون الشبك الامامي و الذي اصبح اسود بالاضافة الى التغير الواضح بشكل المصابيح الامامية التي أصبحت مصحوبة أكثر الى الاعلى، وشكل مصابيح الضباب والمرايا الجانبية.

لكن التغير الاكبر والاكثر وضوحاً على سيارات جوك 2018 والتي تعتبر من بين أفضل سيارات جيب نيسان كان من خلال اضافة الوان خارجية على تصميم السيارة الخارجي ما منحها الكثير من الاحساس الرياضي. وتوضع هذه الالوان في اسفل المصد الامامي وجانبي السيارة كما أنه يتم اضافتها على الاطارات والمرايا الجانبية والمصد الخلفي، ما يعني أن هناك لونا بارزا جديدا يغطي هيكل السيارة بشكل كلي. كما تأتي اطارات جووك 2018 بتصميم رياضي بمقاسيين 16،18 بوصة.

داخلية رياضية

داخلية جوك 2018 تفتقر لمواصفات الفخامة العالية المتواجدة في معظم السيارات الرباعية الدفع، لكن هذا الامر لا يلغي أنها حصلت على حجرة قيادة رياضية بامتياز، اضافة لمنحها نظام صوتي جديد موزع على مكبري صوت في المقاعد وستة موزعين داخل السيارة كما أضافت نيسان ألوان جديدة للتابلوه الداخلي، كما انها ستكون مدعومة بنظام ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

محرك juke 2018

تأتي هذه السيارة بأكثر من نسخة على مستوى المحرك:

الاول 4 سيلندر بسعة 1.6 ليتر، وقوة 115 حصان و116 نيوتن متر من عزم الدوران

الثاني محرك توربيني 4 سيلندر بسعة 1.6 ليتر، وقوة 188 حصان و177 نيوتن متر من عزم الدوران

كما تستطيع هذه السيارة تحقيق قدرة تسارع من 0 الى 100 كم خلال 8.2 ثواني.

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