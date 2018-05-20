نادين لبكي تنال جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان

نادين لبكي تفوز بالسعفة الذهبية

نالت المخرجة اللبنانية نادين لبكي جائزة لجنة التحكيم عن فيلم ها "كفرنحوم" في ختام الدورة الحادية والسبعين لمهرجان كان السينمائي الذي أقيم من8-19 أيار الجاري. حيث عرض الفيلم يوم الخميس الماضي ولاقى منذ ذلك اليوم استحساناً شعبياً مقابل تحفظ من الصحافة الأجنبية. الا انّ لجنة التحكيم التي ترأستها الممثلة الأوسترالية كايت بلانشيت أُعجبت بالفيلم وتمّ اختيار فيلم نادين من بين الأفضل.

يتطرق الفيلم إلى مواضيع راهنة من أطفال الشوارع إلى اللجوء فالعنف الأسري وزواج القاصرات. قدّمت لبكي فيلماً مأسوياً، الأشد إيلاماً وعبثية وشجناً وغضباً من بين كلّ ما شاهدناه طوال الأيام الـ12 التي استغرقها المهرجان.

صور: نادين لبكي تنال جائزة لجنة التحكيم في كان

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