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كل العرب شباب وصبايا نصائح رجالية للرجل.. اصنع عطرًا خاصًا بك

شباب وصبايا

للرجل.. اصنع عطرًا خاصًا بك
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للرجل.. اصنع عطرًا خاصًا بك

رغم كثرة الخيارات وتنوع العطور في الأسواق، إلا أنّ العطر الذي تصنعه بنفسك يملك سحرًا خاصًا وفريدًا

اكتشف مع العرب.كوم طريقة سهلة لصنع العطر الخاص بك في المنزل!

رغم كثرة الخيارات وتنوع العطور في الأسواق، إلا أنّ العطر الذي تصنعه بنفسك يملك سحرًا خاصًا وفريدًا، كما أنّه خالٍ من المواد الكيميائية الإصطناعية ويتمّ صنعه بالكامل حسب ذوقك الشخصي. اكتشف مع العرب.كوم طريقة سهلة لصنع العطر الخاص بك في المنزل!


صورة توضيحية

مواد العطور
1/2 أوقية زيت الجوجوبا أو زيت اللوز الحلو
2-1 / 2 أوقية إيثانول وهو نوع من الكحول (على سبيل المثال، الفودكا)
2 ملاعق كبيرة من ماء الينابيع
فلتر القهوة
زجاجة داكنة
25 قطرة من الزيوت العطرية يمكن شرائها من متجر صحي أو عبر الإنترنت: 7 قطرات من الزيوت للقاعدة الأساسية، 7 قطرات الزيوت للقاعدة المتوسطة، 6-7 قطرات الزيوت الأساسية للقاعدة العليا، بضع قطرات من مختلف الملاحظات.
- الزيوت الأساسية التي تستخدمها تشكل أساس عطرك. تسمى هذه الزيوت العطرية "مذكرات" العطر.
- الملاحظات الأساسية هي جزء من العطر الذي يدوم لفترة أطول على بشرتك، والملاحظات الوسطى تتبخر بسرعة. أما الملاحظات العليا هي الأكثر تذبذباً وتشتتاُ. في بعض الأحيان يتم إضافة مواد أخرى إلى العطور، مثل ملح البحر (رائحة المحيط)، الفلفل الأسود (حار)، الكافور، ونجيل الهند.

في ما يلي بعض الأمثلة على الملاحظات الشائعة في القاعدة والوسط والأعلى:
روائح قاعدة العطر: خشب الأرز، قرفة، باتشولي، خشب الصندل، فانيليا، طحلب، أشنة، سرخس.
قلب العطر: القرنفل، إبرة الراعي، الليمون، زهر البرتقال، جوزة الطيب، الإيلنغ.
روائح مقدمة العطر: برغموت، ياسمين، خزامى، ليمون، زهر البرتقال، سحلية.
خلق العطر
أضف زيت الجوجوبا أو زيت اللوز الحلو إلى الزجاجة.
أضف الزيوت الأساسية بالترتيب التالي: الملاحظات الأساسية، الملاحظات الوسطى، ثم أخيراً الملاحظات العليا.
أضف 2-1 / 2 أونصات من الكحول.
هز الزجاجة لبضع دقائق ثم تركها لمدة 48 ساعة إلى 6 أسابيع. سيتغير العطر بمرور الوقت، ليصبح الأقوى حوالي 6 أسابيع.
بعدها، أضف ملعقتين من الماء إلى العطر. هزّ الزجاجة لخلط العطر.
قم بتخزين العطر الخاص بك في زجاجة مظلمة، بعيداً عن الحرارة والضوء.

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