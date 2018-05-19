اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب مجتمع قصة من الحياة شاب: حياتي تعيسة ومملة.. ما العمل؟

مجتمعٍS

شاب: حياتي تعيسة ومملة.. ما العمل؟
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
31

حيفا
سماء صافية
31

ام الفحم
سماء صافية
30

القدس
سماء صافية
29

تل ابيب
سماء صافية
29

عكا
سماء صافية
31

راس الناقورة
سماء صافية
30

كفر قاسم
سماء صافية
29

قطاع غزة
سماء صافية
29

ايلات
سماء صافية
41
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

شاب: حياتي تعيسة ومملة.. ما العمل؟

لن أطيل عليكم بالحديث وسأختصر كل مشكلتي بكلمات قليلة وبسيطة! أنا شاب عمري 22 سنة ولكن حياتي تعيسة ومملة ومليئة بالمشاكل

وصلت الى موقع العرب رسالة من شاب يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:  

مرحبا.. لن أطيل عليكم بالحديث وسأختصر كل مشكلتي بكلمات قليلة وبسيطة! أنا شاب عمري 22 سنة ولكن حياتي تعيسة ومملة ومليئة بالمشاكل، وخاصة الاقتصادية والعائلية.. انا يائس واشعر اني بلا فائدة! ما العمل؟


صورة توضيحية

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
مجتمع مشكلة قصة من الحياة
مشاهدة مسلسل نسر الصعيد الحلقة 5
مشاهدة مسلسل نسر الصعيد الحلقة 5 رمضان 2018

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
د. مصطفى البرغوثي
بطولة شعب لا يقهر/ بقلم: د. مصطفى البرغوثي
طارق بصول
شهر رمضان/ بقلم: طارق بصول
خالد خليفة
صفقة القرن الحقيقية/ بقلم: خالد خليفة
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab