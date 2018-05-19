شاب: حياتي تعيسة ومملة.. ما العمل؟

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الرسالة كالتالي:
مرحبا.. لن أطيل عليكم بالحديث وسأختصر كل مشكلتي بكلمات قليلة وبسيطة! أنا شاب عمري 22 سنة ولكن حياتي تعيسة ومملة ومليئة بالمشاكل، وخاصة الاقتصادية والعائلية.. انا يائس واشعر اني بلا فائدة! ما العمل؟
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