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جينيفر أنيستون بتجربة سينمائية جديدة وفريدة
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جينيفر أنيستون بتجربة سينمائية جديدة وفريدة

تخوض جينيفر أنيستون تجربة سينمائية جديدة وفريدة، حيث ستقوم بدور أول امرأة وأول شخص مثلي، يتولى رئاسة الولايات المتحدة

سوف تؤدي الممثلة الكوميدية الأمريكية تيج نوتارو دور زوجة أنيستون في ال فيلم ، كما أنها تشارك في كتابة سيناريو الفيلم الذي يحمل الاسم "السيدات الأولى"

تخوض نجمة هوليود جينيفر أنيستون تجربة سينمائية جديدة وفريدة، حيث ستقوم بدور أول امرأة وأول شخص مثلي، يتولى رئاسة الولايات المتحدة في فيلم كوميدي لصالح شركة نتفليكس.

وسوف تؤدي الممثلة الكوميدية الأمريكية تيج نوتارو دور زوجة أنيستون في الفيلم، كما أنها تشارك في كتابة سيناريو الفيلم الذي يحمل الاسم "السيدات الأولى".

وقالت الشركة المنتجة في بيان لها:"عندما تدخل بيفرلي وكيسي نيكولسون البيت الأبيض، فسوف تثبتان أن وراء كل امرأة عظيمة… امرأة عظيمة أخرى"، مشيرة إلى الشخصيتين اللتين يدور حولهما الفيلم.
والإعلان هو الأحدث في سلسلة من المشروعات البارزة لأنيستون (49 عاما) التي اشتملت أعمالها في أغلبها على أفلام كوميدية رومانسية منذ انتهاء عرض مسلسل "فريندز" في 2004.

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