روائح الربيع: عطور جديدة على الرفوف



عطور

لماذا من المفضل ان نلائم العطور مع فصول السنة؟ ما هي الامور التي يجب الاهتمام بها عند وضع العطر خلال اليوم وما هي عطور الربيع الجديدة؟



سوبر فارم تقدم مجموعة من النصائح لوضع العطر:

1.عندما ترتفع درجات الحرارة، من المفضل الانتقال الى استخدام العطور الخالية من الكحول. فالدمج بين الكحول والجلد وأشعة الشمس القوية قد يؤدي الى بقع الكلف. توجد للعديد من العطور الرائدة اصدارات صيفية خالية من الكحول.

. 2فضلي استخدام عطور الـ أودو تواليت فهي أخف مقارنة بالـ أودو برفيوم.

3. ينصح برش العطر بعد الاستحمام عندما يكون الجلد نظيفا ومنتعشا والمسامات مفتوحة لاستيعاب العطر.

4 . لا يجب وضع العطر في المواضع المعرضة للشمس. النصيحة الرائجة هي وضع العطر في مواضع النبض، لكن معظمها معرضة للشمس وفي الايام الحارة ينصح بوضع العطر في مواضع غير مكشوفة - في منطقة الصدر اسفل القميص، حول السرة، خلف الأذن، أعلى الرقبة من الخلف، وكذلك وضع العطر مباشرة على الملابس او القسم الداخلي من الشعر.

5. اهتمي بحفظ عطرك في مكان مظلل، بارد وجاف، وليس بجانب الشباك او في الحمام، حيث تفسد العطور التي تتعرض للشمس والحرارة بشكل اسرع، كما تتغير رائحتها.

اليكم مجموعة من العطور الجديدة التي أطلقت مؤخراً وتنتظركم على الرفوف

ع.ع.

