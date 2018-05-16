ورق العنب على الطريقة اليونانية..صحتين

المقادير

- البصل الأخضر : 500 gr (مقطعة إلى شرحات رفيعة)

- زيت الزيتون : نصف كوب

- الأرز : 200 gr

- ورق العنب : 500 gr

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

- بهار : رشّة (حسب الرغبة)

- الشبت : 2 pcs (غصن)

- بقدونس : 2 pcs (غصن)

- النعناع : رشّة

- عصير الليمون : 2 pcs



صورة توضيحية



طريقة التحضير

1- يسلق ورق العنب بصورة نصفية، ثم يغمس في وعاء يحتوي على ماء بارد حتى يحافظ على اخضراره.

2- يقلّب البصل في مقلاة تحتوي على نصف كمية الزيت، وذلك حتى يصبح لونه ذهبياً. ثم، يضاف كلّ من الأرز المغسول والمصفى والملح والبهار والبقدونس والشبث ونصف كوب من الماء. يطهى هذا المزيج، حتى تتبخّر المياه.

3- بعدها، يحشى ورق العنب بواسطة الأرز، ويلفّ بصورة طولية. ثم، يرتّب في داخل قدر، وتضاف إليه الكمية المتبقية من الزيت وكوبان من الماء المغلي والحامض، ويغطّى بواسطة طبق يوضع مباشرة فوقه. ويطهى على نار خفيفة.

4- يقدّم هذا الطبق بارداً، مع الزبادي.

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