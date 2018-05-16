كيف تنظّمين وقتك ووقت أسرتك في رمضان؟

لا بد ايضاً من التنبه الى عمل الوالد ودراسة الاولاد كي تكون الاوقات مناسبة لهم جميعاً

نقدم لك عزيزتي الزوجة اليوم مجموعة من النصائح حول كيفية التعامل مع عائلتك في شهر رمضان:



- البداية تقوم على تحديد موعد موحد لافراد الاسرة كلهم لتناول الافطار والسحور والجلوس معاً الى المائدة لتحافظي بذلك على تماسك الاسرة وجمعها باستمرار الى جانب بعضها البعض. ولا بد ايضاً من التنبه الى عمل الوالد ودراسة الاولاد كي تكون الاوقات مناسبة لهم جميعاً.

- ايضاً لا بد من ان تتنبهي الى تخصيص الوقت الكافي لتحضير الطعام، ففي فترة الصوم قد تجدين ان لا يزال الوقت مبكراً لاعداد الطعام، فيداهمك الوقت احياناً ولا تتمكنين من اتمام التحضير كما يجب. لذا عليك أن تحرصي على تحضير الطعام في وقت سابق وتهيئته لحين السحور أو الافطار. وفي حال كنت تعملين خارج المنزل، فايضاً عليك تنظيم موعد تحضير الطعام مع موعد عودتك الى المنزل بعد العمل.

- بالاضافة الى ان تنظيم أوقات الاولاد أمر اساسي في هذه الفترة، حيث لا يمكن أن تغيبي اوقات الدراسة خلال النهار، لذا احرصي على تحديد الوقت المناسب لمتابعة دراسة الاولاد ومساعدتهم في فروضهم المدرسية، او يمكنك أن تطلبي هذه المساعدة من الزوج عند عودته الى المنزل، لتسهيل الامور بينكما.

- ولا تنسي ان في هذا الشهر المبارك تكثر الزيارات واللقاءات والاجتماعات الاسرية وبين الاصدقاء، لذا عليك أن تكوني ايضاً جاهزة لاستقبال الضيوف أو التوجه الى منزل أحد الاقارب أو الاصدقاء، وهنا عليك تنظيم وقتك بالطريقة التي تساعد في اتمام كل الواجبات في المنزل قبل هذه الزيارات.