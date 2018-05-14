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كل العرب اسواق العرب اقتصاد واستهلاك مصاريف رمضان كثيرة؟ إليكم قرض مركنتيل FIX

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مصاريف رمضان كثيرة؟ إليكم قرض مركنتيل FIX
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حيفا: المحكمة ترفض طلب الشرطة وتطلق سراح المعتقلين
انتهت جلسة المحكمة في حيفا حيث رفض القاضي طلب الشرطة بإبقاء المتظاهرين رهن الاعتقال لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق

رأي وآخر

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