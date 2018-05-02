أماكن سياحية في الأردن عليك زيارتها..

البحر الميت هو المكان الوحيد في العالم الذي يجمع بين، الطقس المعتدل على مدار السنة، جو الأُوكسجين النقي والعلاج و الإشعاع الشمسي

اذا كنت ممن يسافرون الى الأردن للتسوق فقط، عليك التفكير وزيارة الأماكن السياحية هناك .تصل عائدات السياحة في الأردن إلى نحو 3 مليارات دولار، فإذا كنت تخطط لزيارة الأردن قريباً، فهناك الكثير من المعالم والأماكن السياحية التي يجب أن تضعها ضمن خطتك الأن..

البتراء





واحدة من البقايا الأكثر أناقة والمواقع الأثرية المذهلة في العالم القديم من أهم أماكن السياحة في الأردن، كانت مخبأة خلف حاجز منيع من الجبال المتراصة، تتباهى بمشاهد لا تضاهى والتي تجعل من الموقع الأكثر روعة ومن بين الأثار الأردنية الاكثر جمالاً. البتراء هي من بين عجائب الدنيا السبع في العالم.هي فعلا أعجوبة معمارية منحوتة من الصخور الصلبة على أكثر من 40 متر أرتفاعًا، وممر مشاة يزيد عن 1.5 كيلو متر. وبلا شك كنز تُعد البتراء كنز الأردن من حيث القيمة وأهم عناصر الجذب السياحي، فهي مدينة فريدة من نوعها حقاً، هي فعلاً مدينة الألغاز، على الرغم من أنه قد كُتب الكثير عن البتراء، لا شيء يستطيع وصف الأحساس بجمالها إلا الزائر نفسه لذلك ننصحك بالتفكير جدياً بوضعها ضِمن خطتك.

الآثار القديمة في جرش





المرتبة الثانية بعد البتراء على قائمة الوجهات المُفضلة في الأردن هي المدينة القديمة جرش، التي تَضم سلسلة مُتصلة من الإحتلال الإنساني يعود تاريخها إلى أكثر من 6،500 سنة مضت. مخبأة في الرمال لعدة قرون قبل أن يتم التنقيب وأستعادتها، جرش تكشف عن مثال رائع للتطور الكبير والتمدن الروماني وهي تتألف من شوارع مُعبدة ومعمدة، ومعابد التلال المرتفعة والمسارح، الساحات العامة الفسيحة، أسوار تؤدي إلى أبراج وبوابات أثرية رائعة الجمال.

البحر الميت





البحر الميت هو المكان الوحيد في العالم الذي يجمع بين، الطقس المعتدل على مدار السنة، جو الأُوكسجين النقي والعلاج و الإشعاع الشمسي UVB (الأكثر أمانا لإسمرار البشرة)، البحر الميت غني بالأملاح المعدنية المفيدة للجسم، والطينة المشهورة التي تدهن بها جسمك ولها فوائد علاجية كبيرة، والكثير من الينابيع الحارة. كما أن فنادق البحر الميت هي فنادق عالمية المستوى. ببساطة أفضل مكان في العالم لتدليل الجسم والروح لذلك ننصحك أن تخطط لزيارة البحر الميت عند أقامتك بالاردن.

العقبة





اذا كنت من عشاق المغامرة ومن هواة الغطس فلا تضيع فرصة زيارتك للعقبة والغطس بالبحر الاحمر، ورؤية ال حياة البحرية المتنوعة والعشب المرجانية الاكثر من رائعة، ضعها بخطتك الآن لن تندم على زيارة العقبة، بالنسبة لأولئك الذين يفضلون إبقاء أقدامهم جافة، يمكن مشاهدة جميع المعجزات في أعماق البحر الأحمر من خلال قوارب تكون أرضيتها زجاجية أو غواصة، أو يمكنك مُجرد الاسترخاء تحت أشعة الشمس على الشواطئ الرملية في المنتجعات والمشاريع السياحية. بالاضافة إلى ذلك، هناك الكثير من الأنشطة المائية الأخرى المتاحة.