المثلث الجنوبي اصابة 6 اشخاص بحادث طرق مروع بالقرب من كفارسابا
اصابة 6 اشخاص بحادث طرق مروع بالقرب من كفارسابا
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افاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء:" انه وقع بعد منتصف الليلة، حادث طرق على شارع 55 قرب مفرق نفيه يمين، مما اسفر عن اصابة 6 اشخاص، بينهم شابة (27 عاما) بجراح خطيرة، شابين اخرين بجراح متوسطة، وثلاثة اخرين بجراح طفيفة".
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