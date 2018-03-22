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أخبار محليات اصابة 6 اشخاص بحادث طرق مروع بالقرب من كفارسابا

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المثلث الجنوبي اصابة 6 اشخاص بحادث طرق مروع بالقرب من كفارسابا
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اصابة 6 اشخاص بحادث طرق مروع بالقرب من كفارسابا

 

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-22 02:35:34 A A

افاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء:" انه وقع بعد منتصف الليلة، حادث طرق على شارع 55 قرب مفرق نفيه يمين، مما اسفر عن اصابة 6 اشخاص، بينهم شابة (27 عاما) بجراح خطيرة، شابين اخرين بجراح متوسطة، وثلاثة اخرين بجراح طفيفة".

 

 

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