اصابة 6 اشخاص بحادث طرق مروع بالقرب من كفارسابا

افاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء:" انه وقع بعد منتصف الليلة، حادث طرق على شارع 55 قرب مفرق نفيه يمين، مما اسفر عن اصابة 6 اشخاص، بينهم شابة (27 عاما) بجراح خطيرة، شابين اخرين بجراح متوسطة، وثلاثة اخرين بجراح طفيفة".