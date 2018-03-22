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أخبار محليات مصرع شاب (19 عاما) بحادث طرق مروع على شارع 65 بالقرب من البعينة النجيدات

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الناصرة والقضاء مصرع شاب (19 عاما) بحادث طرق مروع بالقرب من البعينة
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مصرع شاب (19 عاما) بحادث طرق مروع على شارع 65 بالقرب من البعينة النجيدات

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-22 02:08:17 A A

افاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء:" ان حادث طرق وقع بعد منتصف الليلة، على شارع 65 قرب محطة وقود نمر، بجانب متسفيه نتوفا، مما اسفر عن مصرع شاب (19 عاما) في المكان". واضاف المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء:" ان السيارة انقلبت، وكانت خالية من الركاب وبعد البحث في المكان تم العثور على بعد 15 متر، على السائق وتم اقرار وفاته ". 

 

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