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أخبار محليات اصابة شخص بجراح خطيرة اثر تعرضه لإطلاق نار في الشارع الرئيسي بأم الفحم

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وادي عارة اصابة شخص بجراح خطيرة اثر تعرضه لإطلاق نار بأم الفحم
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اصابة شخص بجراح خطيرة اثر تعرضه لإطلاق نار في الشارع الرئيسي بأم الفحم

 

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
من: إبراهيم ابو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2018-03-21 23:56:11 A A

فاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب ان شخصا قد تعرض لاصابة وصفت بالخطيرة اثر اطلاق النار عليه بالشارع الرئيسي بمدينة ام الفحم وبالتحديد بالقرب من سيلكوم، هذا وتم نقل المصاب للمستشفى بينما باشرت الشرطة باعمال التمشيط والتحقيق.

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