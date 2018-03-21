اصابة شخص بجراح خطيرة اثر تعرضه لإطلاق نار في الشارع الرئيسي بأم الفحم

بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..

فاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب ان شخصا قد تعرض لاصابة وصفت بالخطيرة اثر اطلاق النار عليه بالشارع الرئيسي بمدينة ام الفحم وبالتحديد بالقرب من سيلكوم، هذا وتم نقل المصاب للمستشفى بينما باشرت الشرطة باعمال التمشيط والتحقيق.