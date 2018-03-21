وادي عارة اصابة شخص بجراح خطيرة اثر تعرضه لإطلاق نار بأم الفحم
اصابة شخص بجراح خطيرة اثر تعرضه لإطلاق نار في الشارع الرئيسي بأم الفحم
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فاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب ان شخصا قد تعرض لاصابة وصفت بالخطيرة اثر اطلاق النار عليه بالشارع الرئيسي بمدينة ام الفحم وبالتحديد بالقرب من سيلكوم، هذا وتم نقل المصاب للمستشفى بينما باشرت الشرطة باعمال التمشيط والتحقيق.
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