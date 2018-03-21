الناصرة: اصابة طفل بجراح متوسطة حتى خطيرة بحادث دهس على الشارع الرئيسي

تم تقديم الاسعافات الاولية له ونقله الى المستشفى لاستكمال العلاج

افاد علاء مروات المتحدث باسم المركز الطبي كوبرا:" انه وقع مساء الاربعاء على الشارع الرئيسي، في مدينة الناصرة، حادث دهس لطفل من قبل سيارة خصوصية، مما اسفر عن اصابته بجراح بين المتوسطة والخطيرة، وتم تقديم الاسعافات الاولية له ونقله الى المستشفى لاستكمال العلاج".