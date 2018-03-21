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أخبار محليات الناصرة: اصابة طفل بجراح متوسطة حتى خطيرة بحادث دهس على الشارع الرئيسي

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الناصرة والقضاء الناصرة: اصابة طفل بجراح متوسطة حتى خطيرة بحادث دهس
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الناصرة: اصابة طفل بجراح متوسطة حتى خطيرة بحادث دهس على الشارع الرئيسي

 تم تقديم الاسعافات الاولية له ونقله الى المستشفى لاستكمال العلاج

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-21 22:01:49 A A

 افاد علاء مروات المتحدث باسم المركز الطبي كوبرا:" انه وقع مساء الاربعاء على الشارع الرئيسي، في مدينة الناصرة، حادث دهس لطفل من قبل سيارة خصوصية، مما اسفر عن اصابته بجراح بين المتوسطة والخطيرة، وتم تقديم الاسعافات الاولية له ونقله الى المستشفى لاستكمال العلاج".

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