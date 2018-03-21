مجدالكروم: مدرسة الحياة تجمع الدفىء والحنان وتحتضن الامهات بمناسبة عيد الام

مهما حاولنا أن نعبّر عّما بداخلنا لأعظم إنسانة في الكون، فالكلمات والحروف لن تكفي، فهي من أنار طريق حياتنا، هي من أرشدنا للصواب، وتحملت متاعب ومصاعب الحياة من أجلنا، هي من سهرت الليالي من أجل راحتنا، فهي شمس الكون وقمر الليل، نعم هي الأم فالحمد لله على هذه النعمة .. نعم هذه هي الرسالة التي حملها طلاب وطالبات مدرسة الحياة للتعليم الخاص في مجد الكروم لامهاتهم بيوم عيدهن .

مدرسة الحياة التي تنبض بالحياة بفضل طاقمها المعطاء والمميز استضافت الامهات بمناسبة عيد الام .. وتم تكريمهن بافضل العبارات والهدايا من صنع اولادهن اللذين يتحدون الأعاقات مصممين على صنع المعجزات من أجل من ضحوا وسهروا الليالي من أجلهم .

نعم هذه هي مدرسة الحياة التي تجمع الدفىء والحنان والمحبة والعطاء والانتماء تحت سقف واحد وهذا تجلى اليوم بعيد الام .