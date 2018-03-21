مشاركة منتخب ثانوية جمال طربيه سخنين للبنات في بطولة العالم للمدارس

شارك منتخب ثانوية جمال طربيه سخنين للبنات في بطولة العالم للمدارس في ريشون لتسيون، حيث مثّل منتخب المدرسة مدينة سخنين والمجتمع العربي بصوره مشرفة ولعب ضد الصين، فرنسا، تركيا وكرواتيا. ولا تشمل البطولة فقط كرة القدم، انما تعدد الثقافات حيث شملت فعاليات تربوية في المدارس وزيارات للمتاحف ورحلة الى القدس والأقصى وفعاليات تراثيه للمنتخب.

ومن الجدير ذكره بأنه مثّل المنتخب: مريانا عثمان، أنوار غنايم، بيلسان سواعد، نورس زبيدات، أصالة بشير، أريج شقور، مريانا غنايم، شهد أبو خليل، سمارة سيد أحمد، لما غنامة، سحر خلايلة ويافا أبو ريا. وقام بتدريب ومرافقة المنتخب المعلمان سليم أبو يونس وسامر غنايم. وقد فاز في البطولة منتخب بنات البرازيل والمركز الثاني لتركيا. كما فاز منتخب البرازيل للبنين ببطولة العالم. أما البطولة المقبلة في سنة 2020 ستقام في ليون فرنسا.