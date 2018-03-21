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جامعات / مدارس اخبار المدارس مشاركة منتخب ثانوية جمال طربيه سخنين للبنات في بطولة العالم للمدارس

جامعات / مدارس

سخنين والمنطقة مشاركة منتخب ثانوية طربيه سخنين للبنات في بطولة العالم
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مشاركة منتخب ثانوية جمال طربيه سخنين للبنات في بطولة العالم للمدارس

 

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2018-03-21 22:01:49 A A

 شارك منتخب ثانوية جمال طربيه سخنين للبنات في بطولة العالم للمدارس في ريشون لتسيون، حيث مثّل منتخب المدرسة مدينة سخنين والمجتمع العربي بصوره مشرفة ولعب ضد الصين، فرنسا، تركيا وكرواتيا. ولا تشمل البطولة فقط كرة القدم، انما تعدد الثقافات حيث شملت فعاليات تربوية في المدارس وزيارات للمتاحف ورحلة الى القدس والأقصى وفعاليات تراثيه للمنتخب.
ومن الجدير ذكره بأنه مثّل المنتخب: مريانا عثمان، أنوار غنايم، بيلسان سواعد، نورس زبيدات، أصالة بشير، أريج شقور، مريانا غنايم، شهد أبو خليل، سمارة سيد أحمد، لما غنامة، سحر خلايلة ويافا أبو ريا. وقام بتدريب ومرافقة المنتخب المعلمان سليم أبو يونس وسامر غنايم. وقد فاز في البطولة منتخب بنات البرازيل والمركز الثاني لتركيا. كما فاز منتخب البرازيل للبنين ببطولة العالم. أما البطولة المقبلة في سنة 2020 ستقام في ليون فرنسا.

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