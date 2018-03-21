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أخبار عربية وعالمية أردوغان: عمليات تطهير عفرين من الإرهابيين مستمرة وأمريكا لن تخدعنا بالوعود الكاذبة

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أردوغان للأمريكان: لا يحق لكم البقاء في سوريا
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أردوغان: عمليات تطهير عفرين من الإرهابيين مستمرة وأمريكا لن تخدعنا بالوعود الكاذبة


الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

لفت أردوغان إلى أن تركيا بدأت اعمال صيانة المشافي والمدارس في عفرين. وشدد أردوغان على أن بلاده مصممه على مواصلة الحرب التنظيمات الإرهابية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2018-03-21 22:01:49 A A

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الجيشان التركي والسوري الحر يواصلان عمليات تطهير محيط عفرين من التنظيمات الإرهابية. وأوضح أردوغان أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق عملية غصن الزيتون في عفرين وصل إلى 3698.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا بدأت اعمال صيانة المشافي والمدارس في عفرين. وشدد أردوغان على أن بلاده مصممه على مواصلة الحرب التنظيمات الإرهابية وتطهير حدودها مع سوريا والعراق من الإرهابيين. مؤكداً تحييد 38 إرهابياً من عناصر تنظيم بي كا كا في شمالي العراق خلال الأيام الماضية.

وجدد أردوغان انتقاده لسياسة الولايات المتحدة في عفرين واعتبر أن تركيا لم يعد بالإمكان خداعها بالوعود الكاذبة، وقال: "الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لتنظيم ب ي د الإرهابي في شمال سوريا هي من أجل أن تستخدم ضد تركيا أو إيران لأنه من غير الممكن أن تكون موجهة لروسيا لأن ذلك يعني اشتعال حرب عالمية".

كما اعتاد الطيران الأمريكي تمهيد الساحة للميليشيات الكردية عبر غارات مكثفة على المواقع المعادية قبل أن يتقدم المقاتلون الأكراد للسيطرة عليها.

لكن تركيا تعتبر الميليشيات الكردية في شمال سوريا والعراق امتدادا لمقاتلي حزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية من قبل كل من تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

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