إصابة عامل (47 عامًا) إثر سقوطه عن ارتفاع بمصنع في عيمك يزراعيل

تمّ نقل المصاب لاستكمال العلاج في مستشفى هعيمك - العفولة

علم موقع العرب أنّ عاملًا سقط عن ارتفاع خلال عمله في مصنع بعيمك يزراعيل، حيث وصفت جراحه بالمتوسطة. هذا، وأفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ "الطاقم الطبيّ التابع للمؤسسة قدّم الاسعافات الأوللية للعامل المصاب (47 عامًا)، وتمّ نقله فيما بعد لاستكمال العلاج في مستشفى هعيمك - العفولة، وهو بحالة متوسطة ويعاني من كدمات بالصدر والأطراف"، إلى هنا البيان.