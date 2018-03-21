إندلاع النيران داخل منزل في قرية كفرمصر والأهالي يساعدون على اخمادها



من مكان الحريق



هبّ أهل الخير والشبان للمساعدة في اخماده الى جانب طواقم الإطفاء، الى حين تمت السيطرة عليه واخماده ومنع انتشاره

شب حريق في منزل في قرية كفر مصر عصر اليوم الأربعاء، وذلك لأسباب غير معروفة حتى اللحظة. حيث بدأت السنة النيران بالانتشار بدءًا من شرفة المنزل وصولًا الى داخله، ما الحق اضرار مادية جسيمة في الممتلكات دون التبليغ عن وقوع اصابات بفضل من الله.



هذا، وقد هبّ أهل الخير والشبان للمساعدة في اخماده الى جانب طواقم الإطفاء، الى حين تمت السيطرة عليه واخماده ومنع انتشاره.