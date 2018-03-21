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أخبار محليات إندلاع النيران داخل منزل في قرية كفرمصر والأهالي يساعدون على اخمادها

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قرى المرج إندلاع النيران داخل منزل في قرية كفرمصر
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إندلاع النيران داخل منزل في قرية كفرمصر والأهالي يساعدون على اخمادها

 
من مكان الحريق

هبّ أهل الخير والشبان للمساعدة في اخماده الى جانب طواقم الإطفاء، الى حين تمت السيطرة عليه واخماده ومنع انتشاره

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-21 17:42:24 A A

شب حريق في منزل في قرية كفر مصر عصر اليوم الأربعاء، وذلك لأسباب غير معروفة حتى اللحظة. حيث بدأت السنة النيران بالانتشار بدءًا من شرفة المنزل وصولًا الى داخله، ما الحق اضرار مادية جسيمة في الممتلكات دون التبليغ عن وقوع اصابات بفضل من الله.

هذا، وقد هبّ أهل الخير والشبان للمساعدة في اخماده الى جانب طواقم الإطفاء، الى حين تمت السيطرة عليه واخماده ومنع انتشاره.

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