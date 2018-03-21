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أخبار سياسة نتنياهو بعد كشف الجيش: إسرائيل تستحق التقدير بعد منعها سورية من تطوير قدرات نووية

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نتنياهو: إسرائيل منعت سورية من تطوير القدرات النووية
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نتنياهو بعد كشف الجيش: إسرائيل تستحق التقدير بعد منعها سورية من تطوير قدرات نووية


بنيامين نتياهو

اعتبر نتنياهو أنّ "إسرائيل منعت سورية من تطوير القدرات النووية وهو أمر تستحق التقدير عليه"، على حدّ قوله 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2018-03-21 19:05:16 A A

عقّب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "بضرب مفاعل نووي كان في مراحل البناء في سورية في أيلول 2007"، بحسب الإدعاء. واعتبر نتنياهو أنّ "إسرائيل منعت سورية من تطوير القدرات النووية وهو أمر تستحق التقدير عليه"، على حدّ قوله.


من الصور التي كشف عنها الجيش

وكان قد وصل الى موقع العرب بيان من الجيش الاسرائيلي، في وقت سابق من صباح اليوم الأمر الأربعاء، جاء فيه: "كشف النقاب عن قيام مقاتلات سلاح الجو الاسرائيلي بضرب مفاعل نووي كان في مراحل البناء في سورية في أيلول 2007. عملية ضرب المفاعل تمت من خلال مقاتلات حربية بعد جهود استخبارية وعملياتية معقدة ومتواصلة وأزالت تهديدًا نوويًا على دولة إسرائيل والمنطقة كلها".

هذا، وعمّم أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلام العربي، بيانًا جاء فيه ما يلي:"قال رئيس الوزراء نتنياهو: "منعت الحكومة الإسرائيلية وقوات جيش الدفاع والموساد سورية من تطوير القدرات النووية وهي تستحق كل التقدير على ذلك. سياسة إسرائيل كانت ولا تزال متسقة - وهي تقضي بمنع أعدائنا بالتزود بأسلحة نووية"، بحسب البيان.

الصور التالية من كشف الجيش الإسرائيلي للعملية المذكورة عام 2007 

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