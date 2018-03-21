الشرطة: ضبط 215 شتلة مخدرات من نوع الكنابيس في مختبر داخل منزل في رهط

أفاد المتحدث بلسان الشرطة لوسائل الإعلام العربية في بيانٍ له:"أنه وفي اطار نشاط مبادر له من الشرطة للحد من مخالفات بيع وتجارة وترويج المخدرات، قام افراد من الشرطة بتفتيش منزلٍ في مدينة رهط، بحيث ضبطوا مختبرًا يحتوي على 215 شتلة، يشتبه بها كمخدرات من نوع الكنابيس (القنب الهندي) بوزن ما يقارب ال80 كيلوغرام، في المرحلة الاخيرة لنضجها. هذا وتم توقيف واعتقال صاحب المنزل من سكان المدينة البالغ من العمر 26 عامًا، على ذمة التحقيق في القضية". واضاف المتحدث بلسان الشرطة:"مع نهاية التحقيق اليوم، من المتوقع تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه بالمخالفات المنسوبة له كترويج المخدرات وحيازتها بهدف البيع كل هذا بشكل منافي للقانون".