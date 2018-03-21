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أخبار محليات الشرطة: ضبط 215 شتلة مخدرات من نوع الكنابيس في مختبر داخل منزل في رهط

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النقب الشرطة: ضبط 215 شتلة مخدرات من نوع الكنابيس في رهط
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الشرطة: ضبط 215 شتلة مخدرات من نوع الكنابيس في مختبر داخل منزل في رهط

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-21 17:50:01 A A

أفاد المتحدث بلسان الشرطة لوسائل الإعلام العربية في بيانٍ له:"أنه وفي اطار نشاط مبادر له من الشرطة للحد من مخالفات بيع وتجارة وترويج المخدرات، قام افراد من الشرطة بتفتيش منزلٍ في مدينة رهط، بحيث ضبطوا مختبرًا يحتوي على 215 شتلة، يشتبه بها كمخدرات من نوع الكنابيس (القنب الهندي) بوزن ما يقارب ال80 كيلوغرام، في المرحلة الاخيرة لنضجها. هذا وتم توقيف واعتقال صاحب المنزل من سكان المدينة البالغ من العمر 26 عامًا، على ذمة التحقيق في القضية". واضاف المتحدث بلسان الشرطة:"مع نهاية التحقيق اليوم، من المتوقع تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه بالمخالفات المنسوبة له كترويج المخدرات وحيازتها بهدف البيع كل هذا بشكل منافي للقانون".

 

 

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