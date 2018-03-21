تجميد أوامر هدم ثلاثة بيوت في قلنسوة والسلطات ترفض توسيع المسطحات بالمدينة



المحامي علاء تلاوي



بعثت النيابة العامة ردّها لمحكمة الصلح في نتانيا بالنسبة للبيوت، مشيرة إلى أنّها "ما زالت مصرّة على تنفيذ اوامر الهدم وأن المنطقة المُقامة عليها البيوت لا يمكن توسيعها ولا بأي شكل من الأشكال"

نجح المحامي علاء تلاوي بتجميد أوامر هدم ثلاث بيوت في قلنسوة التابعة لكل من حكيم حمودة، اسماعيل واوية ومحمد عودة، وذلك خلال مدة شهرين ونصف. جدير بالذكر أنّ الدولة ما زالت مصرة على هدم ثلاثة بيوت في قلنسوة، وتمنع توسيع المسطحات هناك.



وقد بعثت النيابة العامة ردّها لمحكمة الصلح في نتانيا بالنسبة للبيوت، مشيرة إلى أنّها "ما زالت مصرّة على تنفيذ اوامر الهدم وأن المنطقة المُقامة عليها البيوت لا يمكن توسيعها ولا بأي شكل من الأشكال".

من جانبها، بلدية قلنسوة بعثت للجهات المسؤولة في وزارة المالية باوراق عديدة ومخططات لتوسيع مسطح قلنسوة حتى يتم انقاذ البيوت المهددة بالهدم، لكن جميع توجهاتها رُفضت، وفي الجانب القضائي ايضا الدولة اصرت على موقفها، اي ان جميع الخطوات اللازمة اخرجت الى حيز التنفيذ، الا ان الدولة ترفض جميع التوجهات.